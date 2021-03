La razón por la que no debes ver tu celular mientras caminas

Todos somos culpables de salir a dar un paseo, ya sea para hacer ejercicio o para comprar alimentos, y luego desenfundar nuestros teléfonos sin pensar para ver las últimas noticias o para desplazarnos por Instagram.

Bueno, un nuevo estudio revela por qué mirar su teléfono celular mientras camina en un espacio público entre otras personas no es solo una mala idea para su seguridad y su salud mental, sino que también puede alterar el mundo que lo rodea de maneras que puede sorprenderte.

Los humanos nos movemos en grupo

Los científicos del antiguo campo de la "psicología de masas" han trabajado durante mucho tiempo para comprender cómo los seres humanos se mueven e interactúan cuando se reúnen en grupos grandes.

Han observado cómo las multitudes no se mueven al azar en lugares como estadios de fútbol, parques, centros comerciales, sino que crean patrones naturales. Utilizando señales visuales, operamos en grupos para crear un orden sutil pero poderoso que en realidad es bastante efectivo.

Los humanos avanzamos con un ritmo natural al estar en espacios públicos

"Las multitudes humanas se involucran en una gran variedad de comportamientos autoorganizados, [y] a menudo exhiben fascinantes formaciones de patrones 'globales' que se extienden por todo el grupo en una variedad de interacciones interindividuales", observa el nuevo estudio, que se publicó esta semana en la revista Science Advances.

"Hay una lógica en esta masa hirviente de cuerpos, aunque puede que no sea visible para los forasteros. Esta lógica evita que los fanáticos sean pisoteados". En otras palabras, funcionan. Esta misma lógica se aplica esencialmente a todos los espacios públicos.

Ver tu celular altera el orden del grupo

Según el nuevo estudio, que fue realizado por un profesor del Instituto de Tecnología de Kioto, solo unas pocas personas agrupadas en grandes grupos en espacios públicos que miran sus teléfonos esencialmente desvían los movimientos naturales de todo el grupo.

Es más, ralentizan básicamente todo. "Las distracciones de los teléfonos móviles influyeron significativamente en la velocidad general de caminar y el inicio de la formación de carriles, especialmente cuando los peatones distraídos estaban al frente del grupo", concluye el estudio.

Ver tu celular mientras caminas altera el ritmo en que se mueven las multitudes

"Observamos que tanto los peatones distraídos como los no distraídos realizaban grandes giros o pasos repentinos para evitar colisiones inminentes, lo que implicaba que tenían dificultades para navegar". Las personas que miraron sus teléfonos caminaron de manera diferente.

"Las personas distraídas tampoco se movían con fluidez", observa The New York Times, resumiendo el estudio. "Dieron grandes pasos hacia los lados o esquivaron a otros de una manera que los investigadores rara vez vieron cuando no había distracciones".

"Los peatones desatentos en el experimento también indujeron ese comportamiento en otros; las personas que no estaban mirando sus teléfonos se movieron en un de una manera más entrecortada que cuando no había observadores de teléfonos".

"Unas pocas personas que no prestan toda su atención a la navegación podrían cambiar el comportamiento de toda la multitud de más de 50 personas".

Usar celulares al moverse en espacios públicos podría provocar accidentes

Este no es el primer estudio, por supuesto, que arroja luz sobre algunos de los efectos secundarios negativos de mirar su teléfono mientras camina y cuyos resultados te compartimos brevemente en La Verdad Noticias.

Según las estadísticas compiladas por la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), casi el 40% de todos los estadounidenses dicen haber visto personalmente un "incidente" surgido de peatones distraídos en sus teléfonos.

"Hoy en día, más y más personas se caen por las escaleras, se tropiezan con bordillos y otros paisajes urbanos y, en muchos casos, se adentran en el tráfico, provocando cortes, contusiones, esguinces y fracturas", dice Alan Hilibrand, presidente de AAOS Communications Gabinete.

"De hecho, el número de lesiones de los peatones que usan sus teléfonos se ha más que duplicado desde 2004, y las encuestas han demostrado que el 60% de los peatones se distraen con otras actividades mientras caminan".

Por lo tanto, por el bien de su salud y la calidad del tráfico peatonal a su alrededor, asegúrese de detenerse y hacerse a un lado si necesita enviar mensajes de texto o desplazarse por Instagram cuando esta en un espacio pública.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.