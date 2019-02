La razón por la que Meghan siempre carga guantes pero no lo usa

La razón por la que Meghan siempre carga guantes pero no lo usas.

Meghan Markle, ha sido observada de manera detallada por la forma en que se viste y en su ultimo viaje con el príncipe Harry a Bristol, no fue la excepción pues se le pudo notar que cargaba sus guantes pero no los usó, como en diferentes ocasiones que también ha hecho lo mismo y hay un razón.

Descubre cual es la razón de que Meghan Markle nunca se pone los guantes a pesar de cargarlos en toda ocasión.

La duquesa aun cuando esté nevando y haya frío, lleva guantes y no es casualidad, pues según Elizabeth Holmes, la experta en estilo, el hecho de que solamente cargue los guantes y no los use es intencional. “Los guantes para mí son estéticos. Es muy femenino tener un par de guantes, hace que un atuendo se vea un poco más formal”.

La experta cree que la duquesa intenta elevar su look a pesar de que no los lleva puestos, tal como cuando se usa una chamarra sobre los hombros sin meter los brazos.

Además Meghan en la ayoria de las ocasiones en sus acercamientos a las personas prefiere saludar con un saludo de mano piel con piel.

“Cuando puedes darle la mano a alguien y realmente puedes tocarlo, eso es muy íntimo, y Meghan es muy, muy buena para conectar con las multitudes. Esa accesibilidad y esa intimidad son una parte muy importante de su personalidad real”, aseguró la stylist.

Cabe mencionar que también la fabricante de guantes Cornelia James, quien trabaja para la familia real, le dijo a HELLO!: “Nunca la ves a ver sin su sombrero, su bolso o sus guantes. Solo la reina usa guantes todo el tiempo. Son parte de su estilo integral y es icónica”. Así que posiblemente la duquesa busque a la reina para que le de lecciones de moda.