La prueba de las sábanas de la noche de bodas: una tradición antigua que aún tortura a mujeres modernas

"Cuando comenzó a desvestirse después de la boda, me asusté mucho. Y no importaba cuántas veces me dijera a mí misma que eso era precisamente lo que pasaba cuando una se casa, no podía calmarme. Lo único en lo que podía pensar era que en ese momento me tenía que desvestir".

Elmira (no es su verdadero nombre) tenía 27 años, acababa de terminar la universidad y trabajaba como intérprete. Aceptó casarse con un extraño, en un arreglo que habían hecho sus padres, simplemente para “hacer feliz a mamá”.

"Él era nuestro vecino. Éramos muy distintos: no tenía educación de ningún tipo. No teníamos nada en común".

"Me lo presentaron mis hermanos y ellos me dijeron que era un buen chico. Mi mamá estaba feliz de que me casara con un vecino, porque iba a estar cerca y ella podía estar al tanto de todo lo que pasaba".

Elmira le confesó a su madre en varias ocasiones que no quería formar una familia todavía, y ella se lo contó a sus familiares, quienes de inmediato comenzaron a presionarla y sospechar que ya no era virgen, sin embargo, en su noche de bodas fue la primera vez que tuvo relaciones sexuales.

Por su parte, su esposo sabía que esa sería la primera vez de Elmira, pero ignoró sus sentimientos y autoestima, y simplemente se lanzó sobre ella; cuando la cabeza de la mujer comenzó a golpear contra un clóset, una voz del cuarto vecino gritó: "¡Eh, silencio! Lo están haciendo muy duro".

Detrás de la puerta se encontraba la madre de Elmira, dos tías, su suegra y una pariente lejana, quien, de acuerdo con la tradición, se encargaría de confirmar la consumación del matrimonio y que ella era virgen; se le conoce como “engi”.

"Se podía escuchar cada pequeño sonido. Estaba temblando por el dolor y la vergüenza y pensaba: '¿esto es el matrimonio?”

Las “engi” ofician como consultoras, además de que la novia, sexualmente inexperta, puede salir de la habitación para pedirle consejo, puesto que es una mujer con experiencia. Su otra misión es recoger las sábanas de la cama después de la noche de bodas.

La sangre sobre la tela es una prueba para los familiares de que el matrimonio ha sido consumado, por lo que los parientes felicitan a los recién casados cuando ven las manchas rojas. Sólo después de esto, el ritual de la boda se considera terminado.

No obstante, si no se ve sangre, la mujer puede caer en el ostracismo y ser devuelta a sus padres por estar “defectuosa”. Después, es considerada divorciada y por lo general, significa que tendrá problemas para volver a casarse. Por si fuera poco, también puede sufrir acoso y maltrato en la casa de sus padres.

Activistas de Derechos Humanos en Azerbaiyán señalan que la tradición de "escuchar" la noche de bodas y presentar las sábanas es una práctica extendida en amplias zonas rurales del país. De hecho, antes de la boda, se acostumbra llevar a la mujer para ser revisada por un especialista que confirme si todavía es virgen.

Ante este hecho, la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud hicieron un llamado a finales del año pasado para acabar con esta práctica, que se estima ocurre al menos en 20 países y que resulta humillante para las mujeres. En el comunicado, ambas organizaciones mencionaron que no existe un concepto médico para la “virginidad” y más bien dicha noción se basa en criterios sociales, culturales y religiosos.

De acuerdo con la psiquiatra Ellada Gorina, estas tradiciones se han vuelto cada vez más traumáticas para las mujeres, principalmente en el mundo moderno, pues las personas ya no se casan tan jóvenes y muchas tienen su primera experiencia sexual antes de casarse.

"Hasta hoy, muchas mujeres ven la presencia de la 'engi' como algo normal. El trauma, el conflicto y el sufrimiento ocurren cuando las nuevas generaciones crecen en tiempos más progresistas", explica Gorina.

De igual forma la psiquiatra señala que a pesar de que algunas mujeres pueden lidiar con la tradición de una manera más fácil, hay quienes experimentan traumas que les duran por años, pues, entre otras cosas, la invasión de la privacidad puede hacer que las mujeres se sientan víctimas de violencia.

"Recuerdo un caso en que no hubo mancha de sangre en las sábanas. Así que, en mitad de la noche, la familia del marido llevó a la novia al médico para que les dijera si era virgen o no", explicó Gorina.

Expertos de Armenia y Azerbaiyán concuerdan con que esas tradiciones se están convirtiendo en una cuestión del pasado, pues "Las nuevas generaciones están listas para luchar por sus derechos", anota la activista de Derechos Humanos Nina Karapetians.

"Conozco familias que se han negado a participar en la ceremonia. Los cambios comienzan con ellos".

