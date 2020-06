La primera procesión Corpus Christi de la historia que invita a la Eucaristía foto ultra noticias

Corpus Christi o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, es una fiesta de la Iglesia católica destinada a celebrar la Eucaristía que actualmente se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, pero te has preguntado realmente ¿cuál ha sido su primera procesión?

Primera procesión de Corpus Christi

Si hacemos un experimento mental, podemos ponerlos a pensar que cuando la Madre de Dios se dispuso a visitar a su prima, atravesando la difícil región montañosa en el camino, las cuentas de Ospel no dicen cuánto tiempo fue el intervalo entre la Anunciación y la Visitación. Pero sí sabemos esto: María se levantó apresuradamente y no se fue sola. Había alguien con ella, escondida en su cuerpo, a quien había dado el consentimiento más completo y libre de su voluntad.

No solo había concebido a Dios en su vientre, sino que desde el principio vivió en la intimidad más profunda de su corazón. Y ahora esta misma Alguien desea, por supuesto, que ella lo lleve a otros, hasta los confines de la tierra.

Es así como María se convierte en "una vasija, una custodia de la Palabra y la Voluntad de Dios para hacerse carne", como lo expresó Hans Urs von Balthasar en un pequeño y encantador libro llamado The Threefold Garland.

Ella solo sabe que toda su vida pertenece a este Otro, "expropiado en toda la historia objetiva de salvación de Dios", cuyo centro mismo "está viviendo y creciendo aquí dentro de su propio centro, para eventualmente emerger de ella".

¿Por qué no llamar a este viaje a la región montañosa, por lo tanto, por su nombre legítimo: La Primera Procesión del Corpus Christi del mundo? Tal honor incluye, sin duda, una dimensión eclesial esencial, en la medida en que María no actúa sola, no se mueve en un universo solitario sin ataduras a los demás, ni a Dios.

La visita de María a Elizabeth

Este suceso, cuando cuyo hijo salta en su vientre al ver esta Nueva Realidad en medio de ellos, no se trata solo de María o Elizabeth. Se trata de que Cristo venga a visitar a Juan y a través de él a toda la nación de Israel y al mundo gentil más allá.

"Las dos madres", como nos dice Adrienne von Speyr en La esclava del Señor, "solo están allí para la mediación de los hijos".

Dondequiera que María vaya con su hijo, "la gracia del Niño fluye a través de ella hacia el mundo".

¡Qué instantánea tan perfecta proporciona esto de la fiesta del Corpus Christi! Que María, Madre de Dios y ahora Madre de la Iglesia, que primero llevó al Niño en su vientre, ahora debería hacerlo antes que el mundo que él reclamaba como suyo.

Papa Benedicto XVI, reflexión de la eucaristía

A través de una conmovedora reflexión sobre la Fiesta del Corpus Christi, el Papa Benedicto XVI nos recuerda que, "en el fondo, la Eucaristía es la respuesta a la pregunta de la muerte, porque es el encuentro con ese amor que es más fuerte que la muerte.

Corpus Christi es la respuesta a este misterio eucarístico central. Una vez al año da una expresión demostrativa de la alegría triunfal en la victoria de Cristo, mientras acompañamos al vencedor en esta procesión triunfal por las calles ".

Qué gesto apropiado para ofrecerle a Cristo, nuestro rey y salvador, llevándolo a esas calles que anhela visitar, ese mundo en el que entró por primera vez en el vientre de su madre, que también es nuestra madre.