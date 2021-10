La posición sexual que es más riesgosa para los hombres

Una posición sexual mal realizada puede llevarte hasta el hospital. Y según algunos expertos, la más riesgosa es la llamada “vaquera invertida” o “reverse cowgirl”, donde la mujer está encima de su pareja de espaldas a su rostro; por lo que puede ser un peligro para los hombres.

Según un video publicado en TikTok por el Dr. Karan Raj, la posición mencionada suele causar el “50% de fracturas de pene” debido a que la mujer debe mover su pelvis y el órgano masculino puede salirse y terminar “rompiéndose”.

En La Verdad Noticias te hemos mencionado que hay posiciones sexuales que podrían ser letales para el pene, pero la “vaquera invertida” es una de las más empleadas por las parejas y que más ha afectado al miembro masculino.

Cuando la mujer está arriba, la posición sexual es más peligrosa

La “vaquera invertida” o “reverse cowgirl” es una de las posturas de mayor peligro para el área genital masculina/Foto: The Bride Dept

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Advances in Urology, titulado en su traducción al español como ·Mecanismos que predisponen la fractura del pene y los resultados a largo plazo de las funciones eréctil y miccional", las posturas en las que la mujer está arriba del hombre durante el acto sexual son las más riesgosas.

“Las relaciones sexuales con la ‘mujer encima’ es la posición sexual potencialmente más riesgosa relacionada con la fractura de pene. La dinámica social que rodea a la fractura de pene aún es oscura y los pacientes deben ser informados sistemáticamente sobre la importancia de una información precisa”, explica el artículo.

El texto señala que, de los hombres que participaron en el estudio, el 50% sufrió lesiones practicando la postura mencionada. No obstante, la posición sexual del “perrito” (sex from behind o doggy style) es la segunda más riesgosa, con un 28,6% de lesionados durante relaciones heterosexuales.

¿Qué hacer si te lesionas el pene durante las relaciones sexuales?

Si durante las relaciones sexuales sufres una lesión, es importante acudir al médico lo más pronto posible/Foto: La Vanguardia

Aunque las fracturas y lesiones en el pene no son tan frecuentes, en caso de que llegues a sufrir este percance durante el acto, deberás acudir de inmediato a un hospital, para que realicen los exámenes respectivos y se pueda determinar si es una fractura.

En caso de que sí haya rotura del revestimiento exterior de uno de los dos cilindros (túnica albugínea) del pene, deberán intervenir de manera quirúrgica, según lo menciona el portal web “Mayo Clinic”.

Ahora bien, si no se trata de una fractura, el miembro “podría quedar curvo o podría existir una incapacidad permanente de conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme para el sexo (disfunción eréctil)”, de acuerdo con el mismo portal. Por lo tanto, los expertos recomiendan realizar una posición sexual con el mayor cuidado posible.

