La peor pandemia no es la del coronavirus sino la del miedo: Académico de la UNAM. (Foto cortesía blog.cognifit)

En muchas ocasiones subestimamos nuestra salud física y no se diga de la mental, puesto que en muchas ocasiones nos tenemos que enfermar para valorarla, sin embargo es muy importante que esta siempre esté lo mejor posible; las dos son muy importantes, tal como lo señala la Universidad Autónoma de México (UNAM), en donde explica que la peor pandemia que podríamos vivir no es el coronavirus sino el miedo.

Miedo coronavirus

Un claro ejemplo de esto es lo que señala el académico de la Facultad de Psicología (FP) de la Máxima Casa de Estudios, Ricardo Truijllo Correa, en donde dice que el miedo, la incertidumbre y el insomnio son normales ante esta pandemia de coronavirus, pero estos en exceso pueden crear pánico colectivo, y por ello es de suma importancia que cuidemos nuestra salud mental, tal y como lo hacemos con la física.

De igual forma aseguró que la peor pandemia que podríamos vivir no es la del coronavirus sino del miedo, puesto que cuando este se convierte en pánico puede llegar a otros grupos, ser irracional, y esto hace que al tomar una decisión se haga cada vez más difícil; Noticieros Televisa.

La peor pandemia no es la del coronavirus sino la del miedo: Académico de la UNAM. (Foto cortesía RTVE)

Cuarentena en unos meses

Este académico de la UNAM participó en el programa de TV UNAM “La UNAM responde” y comentó que diversos medios de comunicación trata el miedo como un sentimiento negativo, pero en si es una manera de avisar al cuerpo que nos encontramos en peligro para prepararnos, crear compromiso social y tomar decisiones responsables junto con las otras personas.

“Las crisis no deben ser evitables, pues el bienestar no necesariamente es el mejor de los escenarios, ni el confort el estado óptimo del ser humano, que es resiliente frente a las dificultades. Debemos entender que no habrá un momento de equilibrio y bienestar sin desafíos y retos, que nos preparan para enfrentar cada vez mejor ciertos eventos”, aseveró.

Cabe mencionar que también afirmó que posiblemente en uno o dos meses de cuarentena la sociedad encontrará una cierta estabilidad y cotidianidad como una manera de adaptación, pero esto ocurrirá de manera distinta con la que se contaba antes.