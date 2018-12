La pareja de al lado, donde nada es lo que parece.

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte la reseña del libro "La pareja de al lado" de la escritora Shari Lapena.

Hoy hablaremos nuevamente de Thrillers y Shari Lapena nos entretiene con esta novela que nos hará replantearnos la vigilancia a nuestros pequeños y la confianza que ponemos las personas mas cercanas.

Shari Lapena.

Si bien es cierto es época navideña, todos estamos ocupados atendiendo familiares que llegan de visita, o preparando el viaje para pasar las fiestas, por lo que quiero hablarles de un libro ligero, interesante y con el cual pasarán un momento agradable: La pareja de al lado (Penguin Random House, bajo el sello editorial SUMA de letras).

Libro "La pareja de al lado".

Trama

El matrimonio conformado por Anne y Marcos se encuentra en una cena en casa de sus vecinos, Cynthia y Graham. La única condición era que no llevaran a su pequeña de 6 meses ya que Cynthia es anti-niños. A regañadientes Anne acepta, ya estaba todo listo cuando a última hora la niñera cancela.

Marcos convence a Anne de dejar a la niña sola, a final de cuentas es la casa de al lado a la que iban, se llevarían el monitor y cada media hora irían a ver que todo estuviera en orden, la pequeña Cora ya duerme toda la noche, así que por unas cuantas horas que estuvieran con los vecinos no iba a pasar nada… ¿o si?

“Dejamos a nuestra niña de seis meses sola en casa y fuimos a una cena en la casa de al lado”.

La pequeña Cora.

Anne ha sufrido de depresión post parto, pero eso no tiene nada que ver al presenciar la desagradable manera de comportarse su marido y Cynthia que de manera descarada coquetean frente a los demás. Anne le hace ver a Marcos que ya es tarde y es hora de marcharse, la sorpresa es que al llegar a su casa la puerta principal está entreabierta, al principio quieren creer que uno de ellos (el último en hacer la inspección a Cora) no se fijó que la puerta no había cerrado. Anne sube corriendo las escalera y con cada paso un presentimiento aterrador se apodera de ella, al llegar a la cuna de Cora ese presentimiento se vuelve realidad. Cora no está en su cuna.

"Anne se siente terriblemente culpable de no ser una madre lo suficientemente buena".

A partir de este momento entra la policía en escena y todos comienzan a parecer sospechosos, Anne y su depresión post parto, Marcos y su incapacidad de comprometerse a largo plazo, la niñera, un secuestrador anónimo… en fin, todos son sospechosos y todos tienen un motivo.





Puntos Fuertes

La escritora sabe transmitir cada sentimiento: celos, rencor, miedo, odio, depresión. No puedes evitar jugar al detective y tratar de meterte en la psicología de los personajes, seguir pistas, poner atención en cada palabra y cada pensamiento de éstos. Buscas respuestas con cada diálogo.

Esta novela es perfecta para lectores principiantes, que quieran experimentar en el mundo del thriller o personas que no tienen mucho tiempo para leer, en sus 390 páginas Shari Lapena logra que los lectores se adentren en la historia , al no tener un ritmo constante el interés por la trama se mantiene todo el tiempo.

El dedo en la llaga

Uno de los puntos fuertes de esta novela es que logra la empatía de los lectores, máxime cuando son padres, y hay que aceptar que por mucho que cuidemos a nuestros peques siempre tendremos el miedo que alguien se los lleve "Creo que un libro como el mío trata de lo que más teme la gente, como, por ejemplo, es perder a un hijo. Como padres, todos estamos preocupados por cometer un error que tenga terribles consecuencias.”

Definitivamente "La pareja de al lado" es una novela para leer estas vacaciones donde el tiempo no es algo que precisamente nos sobre.

Buenas lecturas.