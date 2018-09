La neurociencia plantea que visitar la playa ayuda a tu cerebro.

Si bien el ser humano en la actualidad vive estresado, angustiado y dominado por el trabajo, es por esta razón que la Neurociencia a través de estudios realizados ha planteado puntos importantes del porque ir a la playa ayuda a tu cerebro y por ende a tu vida.

La neurociencia plantea algunos puntos del porque ir a la playa ayuda a tu cerebro.

Todos sabemos que pasar tiempo al aire libre es bueno tanto para nuestro nivel físico como mental, pero los beneficios de pasar tiempo específicamente en la playa acaban de ser revelados por la ciencia y vaya que son buenos.

De acuerdo a un análisis realizado por el censo inglés publicado en la revista Health Place, quienes viven en la costa reportaron una mejor salud física y mental que aquellos que no viven cerca de estas, así también el estudio publicado en el Journal of Coastal Zone Management, afirma que las personas que viven en hogares con vista al mar informaron sentirse más tranquilos que aquellos que no.

Es por esto que en teoría, cuando te das cuenta de lo relajado que te sientes en la playa, no sólo está todo en tu cabeza. La ciencia dice que es un cambio en la forma en que tu cerebro reacciona al entorno, dejándote feliz, relajado y revitalizado.

Los siguientes puntos de acuerdo a la neurociencia ayudan a tu cerebro:

-Ir a la playa reduce el estrés

El agua es la cura de la naturaleza para los factores estresantes en la vida. Está lleno de iones positivos naturales que son conocidos por tener la capacidad de hacernos sentir a gusto. Entonces, ya sea que saltes a nadar o simplemente sumerjas los dedos de los pies en el agua, seguramente experimentarás una sensación de relajación.

-La playa aumenta tu creatividad

Estar en el espacio azul te permite despejar tu cabeza y abordar problemas o proyectos de una manera distinta. Al igual que la meditación, la playa provoca una sensación de calma que te permite sintonizar todo lo demás y reflexionar sobre qué necesitas enfocarte.

-Ir a la playa ayuda a reducir los sentimientos de depresión

Al igual que los efectos que tiene la playa sobre el estrés y surcos creativos, el mar también proporciona cierto alivio a los sentimientos de depresión. El sonido hipnótico de olas en combinación con la vista y los olores pueden ponerte en un espacio meditativo.

-Cambia tu perspectiva de la vida

La naturaleza en general siempre ha sido un factor en vidas felices y saludables, pero la playa en particular es muy buena para el alma.

Ahora es tiempo que disfrutes de un momento de paz, ya sea solo o acompañado pero despéjate de todo aquello que te estresa y anímate.