¿La mujeres prefirieren cantidad o calidad en el sexo?

Por mucho tiempo se ha asumido que la cantidad es sinónimo de mejor, pero la realidad es que en el sexo, a las mujeres les gustan diferentes cosas, pero la pregunta del millón, ¿La mujeres prefirieren cantidad o calidad en el sexo?, aquí te decimos la respuesta.

De acuerdo a un estudio realizado por los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Pensilvania, determinan la relación entre el sexo y la felicidad. La mujer recuerda la comunicación que se dio en la cama. No, no me refiero a escuchar constantemente al hombre, es como si él te leyera los pensamientos. Es decir, pone atención tus gestos, gemidos y las vibraciones de tu cuerpo desarrolla de manera natural.

¿Calidad o cantidad?

Una de las razones por las que la mujer prefiere sexo de calidad que cantidad, es por los juegos preliminares.

En cambio los hombres que se van directo a los genitales, sin las caricias, besos y abrazos difícilmente es considerado como un maestro en la cama.

Además según el estudio, antes mencionado, de 64 parejas, de entre 34 y 65 años, en las que la mitad tuvo relaciones de forma regular y la otra aumentó el número de veces durante 3 meses. Las parejas que lo hicieron más veces aseguró sentirse incómoda e irritable. Pues, de acuerdo a los expertos, el deseo y placer disminuye.

Por otra parte, la experta en sexualidad, Raquel Gargallo, nos invita a hacer una analogía, en las que es mucho mejor un plato exquisito, lleno de texturas y sabores, en lugar de una bandeja repleta de alimentos, en los que tienes que devorar todo en minutos.

¨Podrá comer y podrá saciarse, pero no sentirá placer, estará cubriendo solo una necesidad¨. Concluyó.