La mujer con bigote, el nuevo símbolo de belleza del Siglo XXI

Lo aceptemos o no, el vello en la mujer continúa siendo un tema tabú. Todos sabemos que las mujeres tienen vellos en la cara, en las axilas, en las piernas y en sus genitales (vaya, ¡en todo el cuerpo!), no obstante, las mercadotecnia y la industria de la moda nos han vendido una imagen lampiña y ‘pulcra’ en cuya anatomía no tienen cabida los vellos… hasta ahora.

La liberación femenina ha avanzado a pasos agigantados durante la última década y hoy en día vemos una mayor representación de la mujer en ‘todas’ sus facetas: con diferentes siluetas, tamaños, razas, etnias, cabellos, orientaciones y demás; es por eso que en la actualidad es posible una campaña como esta, en el que la mujer con bigote se convierte en el nuevo símbolo de belleza del Siglo XXI.

Comenzamos con las piernas, luego con las axilas y ahora con el bigote… ¡Las mujeres también tenemos vellos! y no, no tenemos que esconderlos. Esto es lo que predica la empresa norteamericana de rastrillos ‘Billie’, la cual para este “No Shave November” (campaña que alienta a los hombres a dejarse la barba y el bigote para recaudar fondos para la investigación de cáncer de próstata) ha incluído a las mujeres.

“Tenemos un anuncio importante que hacer, las mujeres también tienen bigote”, anuncia la campaña a través de un videoclip.

“El mundo quizá no lo haya notado porque pasamos por mucho para esconderlo. Lo hemos escondido toda nuevas vida, pero ¡sorpresa!, lo tenemos”.

El video, en el que se ve a diferentes mujeres mostrando sus métodos ‘preferidos’ para eliminar el bigote (cera, rastrillos, cremas depilatoria, entre otras), envía un mensaje importante: hay que normalizar el vello de las mujeres porque es natural y no demerita nuestro valor o nos hace menos atractivas.

“Porque un bigote es un bigote y no deberíamos dejar que los más cool se desperdiciaran”, concluye el anuncio.

Te puede interesar: Aclara tu cabello de forma natural con este tinte casero de canela

Con esta potente y polémica campaña, ‘Billie’ promueve la libre elección de eliminar el vello facial o no y se compromete a donar todas ventas (estimadas según Refinery29 en 50 mil dólares) a la fundación Movember, la cual apoya y concientiza sobre temas de salud en el hombre como: cáncer de próstata y testículo, depresión masculina e inactividad física.

Únete a nosotros en Instagram