La mejor explicación de la vacuna contra el covid-19 de Oxford, por patóloga

La explicación de la vacuna por la doctora Cohen. Foto: Facebook

Marta Cohen, patóloga pediatra en Inglaterra, donde vive desde 2004, explica en su video sobre los buenos resultados de las vacunas en todo el mundo y el éxito de la vacuna de Oxford, así como el funcionamiento de las mismas en nuestro cuerpo.

La médica remarcó que no estaban preparados los gobiernos para la pandemia y advirtió que faltó inversión en ciencia.

Vacunas contra el covid-19

Desde hace nueve meses se piensan soluciones a nivel mundial para dejar atrás la pandemia por coronavirus. Por ahora se sabe que para volver a la normalidad, o a una nueva normalidad, se necesita una vacuna. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay al menos 43 proyectos en desarrollo; y como el tiempo es un factor de gran presión, los laboratorios y las empresas biotecnológicas en distintos países trabajan rápidamente.

Este video que se ha viralizado en redes sociales, donde la doctora Cohen habla desde el Hospital de Niños de Sheffield de Inglaterra, deja un mensaje esperanzador: la vacuna de la Universidad de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca contra el covid-19 había dado buenos resultados. Donde la patóloga explicó de manera clara cómo el proyecto había llegado a ese punto y qué quería decir que la vacuna estaba avanzada.

“Las vacunas de Oxford, de Pfizer y de Moderna son serias”

La doctora comenta que Científicamente sí estábamos preparados. Los médicos y los científicos sabemos que las pandemias azotan la humanidad cada 100 años. Además, ya habían habido otros brotes de coronavirus como el MERS o el SARS-1, y con la gripe porcina, en 2009, hubo una posibilidad de pandemia, que afortunadamente no ocurrió. El mundo científico estaba preparado.

Agrega que a ocho meses del comienzo de la pandemia, tenemos en pleno proceso el desarrollo de una vacuna, sabemos la constitución genética del virus, sabemos cómo se transmite, cómo hay que tratarlo, qué complicaciones trae. Los que no estaban preparados eran los gobiernos.

La doctora habla de los procesos de desarrollo de las vacunas. Foto: elperiodico

Falta de inversión al sector

La patóloga comenta que faltó inversión en ciencia, pero también faltó inversión en la seguridad social. Por eso es que las inequidades fueron tan impresionantes. Donde hubo mayor número de muertos fue en las zonas más pobres; y dentro de los países desarrollados, también fue en las poblaciones más vulnerables. Los gobiernos deben darse cuenta que tienen que prepararse en seguridad social.

Los aprendizajes de la pandemia

La doctora comenta que tenemos que empezar a prestar atención a cómo está el acceso de todos a la salud, a la asistencia social, cómo estamos con la educación y nuestra relación con el medio ambiente. Agrega que no habla de la educación formal necesariamente, sino de la educación como personas, como sociedad. Si no hay población educada, nunca llegará a ser responsable. Siempre las pandemias producen algo que hacen que el mundo se desarrolle, y espero que así sea también ahora.

La doctora habló de la falta de inversión de parte del gobierno. Foto: cadenaser

La vacuna de Oxford

La doctora Marta Cohen comenta que hay tres vacunas que están llevando la delantera: La de Oxford, la de Pfizer y la de Moderna. Las vacunas de Rusia y de China fueron aprobadas por decreto. La OMS no las va a aprobar, no las puede aprobar, porque no han seguido los protocolos científicos. La rusa sólo se testeó en 76 voluntarios, de los cuales la mayoría eran militares. De ahí pasarán a producirla en septiembre y luego se la darán a la población. Se promete que da dos años de inmunidad. Nadie puede comprar eso, ni con todo el oro del mundo. No sabemos.

Agrega que ha buscado los protocolos científicos y no hay nada publicado. Por el contrario, las vacunas de Oxford, de Pfizer y de Moderna, que son las tres que estudió, tienen todo publicado. Usando criterio científico se puede decir “sí, es algo serio”. Pero la rusa, nada. Y lo mismo pasa con la China.

La vacuna de Oxford lleva la delantera. Foto: sharq

La competencia por hallar una vacuna

Cohen comenta que los rusos sí están en una carrera por ser los primeros. Pero no cree que las tres que mencionaba antes compitan entre sí, ellas compiten contra el virus. Aunque por supuesto, la parte comercial también ayuda a las empresas. Las acciones de Pfizer, Moderna y AstraZeneca van a escalar.

Hay más de veinticinco millones de infectados en el mundo. Si hay tres vacunas, mejor, porque son miles de millones de dosis que hay que entregarle al mundo: dos dosis cada seis meses, calculando dos tercios de la humanidad. Por eso van a producir en México, en Argentina y en la India.

Informar y comunicar la ciencia

Durante los primeros meses de pandemia, la patóloga le enviaba distintos vídeos a su familia donde les contaba las novedades sobre el virus. Un día su hermana Claudia, que es periodista, la impulsó a que los publicara ya que tiene acceso a información científica y posee gran facilidad para transmitir sus conocimientos.

TE PUEDE INTERESAR:Vacunas contra el COVID-19 solo darán inmunidad temporal ¡descubre por qué!

��☠�� Tener el peso ideal antes de los 50 años, ayuda a no tener muerte prematura. ����‍♀️��‍♂️https://t.co/odhSvkSg4a — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 8, 2020

A partir de esto, Claudia comenzó a subir sus vídeos con información del covid-19 y las vacunas a sus redes sociales, tal como el que anunciaba las buenas noticias sobre la vacuna de Oxford publicado en el Día del Amigo fue el que más reproducciones alcanzó.