La mejor chef del mundo es mexicana y se llama Daniela Soto-Innes

Como cada año, The World’s 50 Best Restaurants lanzó su lista con los mejores restaurantes y chefs del mundo, y la mexicana Daniela Soto-Innes, del reconocido restaurante Cosme en Nueva York, fue galardonada como The World’s Best Female Chef 2019 en la ceremonia que se llevó a cabo el pasado martes 25 de junio en el hotel Marina Bay Sands de Singapur.

The World’s 50 Best Restaurants surge en 2002 con el afán de reflejar la diversidad del paisaje culinario mundial, y con un panel de más de mil expertos en cocina, ofrece una instantánea de los mejores destinos en el mundo para disfrutar de una experiencia gastronómica sin igual.

Durante la premiación, Soto-Innes agradeció a todo su equipo y dio un discurso sobre el trabajo en equipo y la creación de comunidad dentro de las cocinas:

"Crecí en una cocina donde lo más importante siempre era divertirse, si no lo hacías, te sacaban. Así es que comencé a cocinar profesionalmente, pero pronto descubrí que la felicidad y buena energía no eran comunes en las cocinas en las que trabajaba. Pronto me di cuenta que las cocinas son casi siempre el lugar más inhóspito para trabajar. Que a pesar que los chefs hacen felices a los comensales y los ayudan a crear experiencias increíbles, hacen lo opuesto con sus equipos, lo cual me decepcionó mucho”.

Ahora que cuenta con su propio restaurante, Daniela se propuso crear un entorno en el que las personas que cocinen disfruten al igual que los comensales: “Decidí que si algún día manejaba mi propia cocina, sería como las cocinas en las que crecí, llenas de alegría, felicidad y comunidad”.

Asimismo, la mexicana compartió su anhelo por generar un cambio, no sólo en las cocinas y restaurantes, sino que más allá, por lo que invitó a la audiencia a hacer a un lado los prejuicios y la ignorancia y trabajar por conseguir sus sueños.

“Como una mujer mexicana que lidera un equipo diverso creo que con cada día, cada comida, cada comensal, podemos luchar en contra de la ignorancia y prejuicios, que nos dicen que nuestras voces no deben ser escuchadas, que nuestros sueños y felicidad no importan, porque la felicidad sí importa y la podemos propagar y porque los sueños sí se hacen realidad", concluyó entre aplausos.

