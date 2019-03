La mayoría de los hombres nunca se repone al terminar una relación importante.

Aunque parezca que ningún hombre le importa o le duele al terminar una relación de pareja, y si crees que si es el caso de que estás pasándola mal porque crees que a él no le importas tanto, no te preocupes, no es así, pues se ha demostrado que ellos nunca superan esa ruptura.

Aunque no parezca que los hombres sufren por una ruptura, lo hacen.

La mayoría de las veces cuando una relación termina, las mujeres demuestran un poco más sus sentimientos y se le puede ver devastadas totalmente y en el caso de los hombre es totalmente diferente pues demuestran pero como que no les importa las ruptura.

Los hombres parecen ser inmunes al terminar una relación, pero la verdad es que es probable que nunca se repongan de esa ruptura.

Sin embargo, la verdad es otra, ya que sí les importa, de hecho es probable que nunca se puedan reponer de esa ruptura si fue una relación significativa, según demostró un estudio publicado en SAGE Journals.

El estudió se realizó en relación a ciertos eventos de la vida en 2 mil hombres y mujeres divorciados, los hombres no tienden a superar adecuadamente sus relaciones pasadas y significativas.

Las mujeres del estudio mostraron indicios de haberse vuelto más extravertidas en los años posteriores a sus divorcios, mientras que los hombres se volvieron evidentemente más emocionalmente inestables a raíz de la separación y finalmente pueden superarlo.

Mientras que los hombres pueden conservar los sentimientos tristes que rodean la separación en los próximos años (al menos entre 6 y 9 años, que fue la duración del estudio), por lo que se resumió que sí les importa y pueden sufrir aun más que las mujeres.