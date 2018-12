La mamá de Meghan Markle no pasará navidad con la familia Real.

Doria Ragland, madre de Meghan Markle, quien supuestamente fue invitada a pasar la navidad con la familia real en Sandringham, la suegra de Harry no asistirá a las festividades.

No asistirá a fiesta de navidad.

Varios medios han dicho que no se trata de un rechazo de Doria Ragland hacia la reina, sino que dicha invitación nunca sucedió. Esto de acuerdo con la experta en realeza Victoria Murphy, quien señaló “Entiendo que ella no irá. No creo que sea porque ella no pudo, simplemente es inusual que la familia política asista”.

Aunque son muy apegadas no pasarán navidad juntas.

Además explicó en el programa Yahoo UK's The Royal Box program que “a pesar de que sugirieron que Doria iría, esto nunca fue confirmado”.

Esta noticia ha dado mucho de que hablar pues Meghan es muy cercana a su madre y ahora que ella está embarazada no estará junto a ella esta Navidad. Cabe mencionar que según fuentes cercanas al palacio confirman que desde la boda real, Doria ha visitado a su hija en su casa de Costwolds y también en Nottingham Cottage.

Doria no pasará navidad con Meghan.

Al respecto, la revista People, publica que la soberana sí estaba dispuesta a hacer una excepción por Doria, aunque esta última habría decidido rechazar esa oferta y optar en su lugar por quedarse en Los Ángeles, donde reside habitualmente.