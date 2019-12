La lujosa mansión en la que Meghan y Harry pasaron su primera Navidad con Archie

Como podrás recordar, luego del catastrófico lanzamiento de su documental ‘Harry and Meghan an African adventure’, los Duques de Sussex decidieron escapar de Londres y refugiarse en Estados Unidos, pero no fue ahí en donde pasaron las fiestas. La pareja, junto con Archie y la madre de Meghan, se trasladó hasta Canadá para celebrar su primera Navidad en familia.

Si bien estos últimos meses han sido bastante agitados para Meghan Markle y el Príncipe Harry, no les ha faltado el tiempo para vacacionar por el mundo, porque si bien habían estado en Niza e Ibiza anteriormente, se tomaron 6 semanas adicionales para disfrutar en familia y alejarse de la prensa británica.

La lujosa mansión en la que Meghan y Harry pasaron su primera Navidad con Archie

Asimismo, todos estos viajes han estado llenos de lujo y glamour, como si de un par de estrellas de Hollywood se tratara, pues aún después del escándalo con el jet privado, la pareja se hospedó en una enorme y lujosísima mansión en Canadá.

El lugar, que dicho de paso es enorme y bellísimo, cuenta con 5 baños y 8 habitaciones (más de lo necesario para una familia de 3 y un invitado, ¿no crees?), una casa de invitados con 3 dormitorios y 2 baños, y un hermoso invernadero que a decir verdad parece una tercera casa para refugiarse entre la naturaleza.

La lujosa mansión en la que Meghan y Harry pasaron su primera Navidad con Archie

Se dice que tiene un costo de 14.1 millones de dólares y además está equipada con extensos y grandiosos jardines, una sala de estar, una enorme cocina (aunque, ¿qué no es enorme en esta casa?), un comedor y hasta una oficina.

Te podría interesar: Meghan y Harry desatan polémica DEVASTADORA para la Familia Real Británica

La lujosa mansión en la que Meghan y Harry pasaron su primera Navidad con Archie

Definitivamente se trata de un espacio con paisajes hermosos, perfecto para despejarse y disfrutar de la Navidad alejados del escándalo y los medios. Estamos seguros de que habrán pasado una hermosa celebración en familia, pero ahora sólo queda ver lo que les espera a Meghan Markle y el Príncipe Harry en su regreso a Londres.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.