La línea negra del camarón es su excremento, LO HAS ESTADO COMIENDO. (Foto cortesía kiwilimon)

Los camarones en cóctel, ceviche, curtidos en limón y habanero, al mojo de ajo y en todas las opciones en las que se pueden cocinas, SON DELICIOSOS, sin embargo lo que está detrás de su cáscara no es nada agradable.

El excremento en los camarones

Así es, para los que amamos este alimento no es nada grato que nos digan esto, de hecho hubiésemos preferido que nunca no lo hayan mencionado, sin embargo en cierta parte se podría agradecer para tomar medidas al respecto.

Sin tanto rodeo, la línea que se encuentra en la parte superior del camarón, la cual tiene un color entre verde y negro, es su excremento.

Ante esto hay quienes piensan que a lo mejor se trata de una terminal nerviosa o simplemente creen que así son, pero no, son sus heces.

Y es que cuando nos hablan de esto, simplemente no es nada grato, es sinónimo de suciedad, pero calma, afortunadamente la dieta de los camarones consiste en placton y algas.

Solución para comer camarones sin excremento

Pero si después de leer esto ya no quieres volver a probar un cóctel, te tenemos una buena noticia, esto tiene UNA GRAN SOLUCIÓN.

Si los preparas desde tu casa, con un cuchillo puedes hacer una pequeña abertura y bajo el chorro del agua o sin este lo puedes ir quitando de una manera muy fácil, aunque se comenta que no pasa nada si te la comes y no afecta tu salud; información Erizos.mx

Cabe mencionar que el estómago del camarón está ubicado muy cerca de su cabeza, detrás de sus ojos; otra opción que es de gran ayuda a la hora de comer camarones en algún restaurante, es quitarle el excremento con un tenedor.

Así que ánimo y que esto no te impida disfrutar de tu platillo favorito a la orilla de la playa en compañía de tus familiares.

