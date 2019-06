La historia de un minino que te robará el corazón

Como a cualquier otro gato, a Alfie le encanta pasarse el día dormitando en el sofá, delante de la chimenea. Le basta con unas cuantas caricias y algún que otro ronroneo para ser feliz, pero, de repente, se verá obligado a abandonar el hogar en el que se ha criado, se encontrará solo y perdido por las calles de Londres.

Rachel Wells es madre, escritora y amante de los gatos. Vive en Devon con su familia y sus mascotas y cree firmemente en la magia de los animales.

Todo cambia al llegar a Edgar Road, un lugar lleno de jardines y preciosas casitas unifamiliares. Alfie comprende enseguida que solo allí conseguirá sentirse de nuevo como en casa. Únicamente allí podrá encontrar una nueva familia. Los habitantes del barrio, sin embargo, aún no están preparados para acogerlo. Demasiado absortos en sus problemas, no tienen tiempo para ocuparse de él, aunque pronto descubrirán que Alfie no es un gato cualquiera, sino que tiene un don especial: capaz de intuir los deseos mejor guardados de las personas, Alfie también puede reparar lo que el destino ha roto en sus vidas y escuchar la melodía silenciosa de sus corazones.

Rachel Wells ha escrito también las siguientes obras: “Esta no es mi Granja”, “Estas no son mis… Vacaciones”, “Este no es mi… álbum para colorear” y “Este no es mi… Zoo”.

Esta es una novela escrita en primera persona por el personaje de Alfie, gracias a la cual conoceremos el devenir de su historia y de cómo su constancia, su tozudez y su amor por los seres humanos convierten esta historia en una lucha de amor. Un genial elenco de personajes magistralmente dibujados, cada uno con una historia que hará las delicias del lector, destacando los femeninos: Polly, Franceska, Claire y Margareth, aunque el elenco de personajes masculinos tampoco tiene desperdicio.

Esta es en realidad una novela sobre el amor, la amistad y las relaciones personales tanto entre los seres humanos como entre los humanos y los animales. Con un lenguaje sencillo y lleno de ricos matices, nos lleva a ver el mundo de los felinos de una manera absolutamente distinta ofreciéndonos una perspectiva diametralmente opuesta a la imagen que de ellos tenemos. Es una tierna y diferente historia que hará las delicias de los amantes de los gatos y arrojará una nueva perspectiva para los no simpatizantes de ellos.

La autora Rachel Wells, consigue que por momentos el lector llegue a ponerse en la piel de Alfie, un gato que tiene una misión y precisamente no es buscar un nuevo hogar, pero para descubrir las maravillosas aventuras de este pequeño pelado deberás de sumergirte en la lectura de “El Gato que curaba Corazones”.

Ricardo D. Pat