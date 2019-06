La historia de Lady Di se repite: William está enamorado, pero no de Kate Middleton

Hace unos días, durante el Trooping the colour, veíamos a una Kate Middleton radiante y alegre; en compañía de toda su familia, parecía que la Duquesa de Cambridge no podía pedir nada más, pero en realidad, a puerta cerrada, Kate no es feliz y desde hace meses atraviesa una de sus peores crisis.

Si bien podemos comenzar con Meghan Markle, ella es el menor de sus males. Es verdad que la futura Reina está cada vez más opacada por la imagen de su cuñada, pero lo que probablemente no la deja dormir por las noches es la triste relación que ahora lleva con su esposo, el Príncipe William.

Hace algunos años, sin importar a quién le preguntaras, Kate Middleton y el Príncipe William eran la pareja favorita de todos; ahora, nadie se atreve a decir que se trata de un matrimonio feliz, de hecho es todo lo contrario: están juntos por conveniencia y se esfuerzan por proteger la institución, o al menos eso es lo que dicen los medios.

Tal y como sucediera en su momento con el Príncipe Carlos y la Princesa Diana, estuvieron juntos durante varios años por las apariencias, pues incluso desde el comienzo de su matrimonio Carlos le era infiel a Lady Di con Camilla Parker, su actual esposa.

Ahora bien, el tema de las infidelidades también ha rondado el hogar de los Cambridge desde hace tiempo, pues aunque se dice que William buscó a un ex amor durante su separación con Kate en 2007, en realidad no había ningún compromiso de por medio; muy diferente a lo que pasó hace algunos meses, que cuando Kate estaba embarazada del Príncipe Louis, William le fue infiel con una de sus mejores amigas, Rose Hanbury.

Hasta ahora, se desconoce si los amantes continúan intimando o si existen otras mujeres en la vida de William, pero con los rumores sobre su ex mejor amiga, Kate ha tenido más que suficiente. ¿Será que algún día veamos a otra “Camilla” en la monarquía británica? Esperemos que no, por el bien de George, Charlotte y Louis, pero una cosa es clara, el matrimonio de William y Kate es ahora más que nunca un matrimonio de conveniencia.

