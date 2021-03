La guía completa sobre el Punto G, según los expertos

Los orgasmos son una de las mejores sensaciones que puede experimentar una persona, por lo que no es de extrañar que se hable tanto sobre las diferentes formas en que los humanos pueden llegar a uno.

Esto incluye al elusivo orgasmo del punto G. Se cree que el punto G es una zona erógena dentro de la vagina, y se dice que estimularlo produce un gran placer y orgasmos intensos.

En La Verdad Noticias, te revelamos todo lo que necesita saber sobre el punto G y cómo estimularlo, según las explicaciones y recomendaciones de los expertos en sexualidad.

¿Qué es el punto G?

El punto G no es una estructura anatómica, sino una zona erógena que puede proporcionar un placer intenso a algunas personas con vaginas, pero no a todas, dice Rachel Needle, psicóloga y codirectora de Modern Sex Therapy Institutes.

Se cree que el punto G está ubicado aproximadamente a dos pulgadas dentro de la vagina, en la pared anterior (es decir, frontal), dice Kate Balestrieri, terapeuta sexual certificada y fundadora de Modern Intimacy.

Pero la ubicación exacta del punto G varía de persona a persona. Su punto G podría estar un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, y podría ubicarse más cerca de la abertura vaginal o ubicarse más profundamente, dice Balestrieri.

¿Cómo localizar el punto G?

"Recomiendo explorar su vulva y vagina para ver qué se siente bien y qué es más excitante para que pueda compartir eso con un compañero (s). Encuentre su propia zona erógena y luego muéstrele a su (s) compañero (s) cómo encontrarla y cómo para estimularlo", dice Needle.

Anatomía del Punto G femenino

Si desea localizar su punto G usted mismo, Balestrieri recomienda seguir estos pasos:

Asegúrese de estar lubricado, ya sea por autoestimulación o lubricante.

Inserte suavemente uno o dos dedos en su vagina, con los dedos hacia la pared superior de su vagina, justo detrás del abdomen.

Use sus dedos para acariciar el área alrededor de dos pulgadas con un movimiento de "ven aquí".

Tómese su tiempo para explorar el área y las sensaciones que siente mientras acaricia el área.

Observe si siente un área del tamaño de una moneda que se siente un poco más dura o más densa que el área circundante.

Si no puede encontrar su punto G, no se preocupe. No significa nada sobre quién es usted o la calidad de vida sexual que está destinada a tener. Hay muchas formas de disfrutar la intimidad y el placer sexuales.

Mejores posiciones sexuales para estimular el punto G

No todas las posiciones sexuales se crean por igual cuando se trata de estimular el punto G. Balestrieri recomienda probar estas tres posiciones para acertar en el punto G.

Misionero: esta posición estándar es en realidad una excelente opción para la estimulación del punto G, especialmente si coloca una almohada debajo de las caderas para elevar la pelvis y darle a su pareja un mejor ángulo.

Estilo perrito: esta posición es una forma probada y verdadera de golpear el punto G, dice Balestrieri. Tu compañero acariciará el punto G con cada embestida. También es fácil cambiar la altura y el ángulo de acceso mientras está en la posición.

Vaquera: Si la pareja con el punto G quiere tomar las riendas, la vaquera es la mejor posición. Cuando tienen el control y están en la cima, pueden controlar la velocidad, la profundidad y el ángulo, asegurando que el punto G se estimule correctamente.

