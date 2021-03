La guía completa para tener sexo por teléfono sin preocupaciones

Ya sea que se encuentre en una relación de larga distancia o esté buscando probar algo nuevo (y compatible con COVID-19), descubrir exactamente cómo tener sexo por teléfono puede ser incómodo pero entretenido.

Incluso si está emocionado de probarlo, es posible que tenga algunas dudas: ¿Cómo logra que su pareja se una? ¿Qué dices durante el sexo telefónico? ¿Puedes simplemente colgar cuando termine? Averiguar esos aspectos (de cualquier otro tipo de sexo) puede parecer intimidante, pero la experimentación es parte de la diversión.

En La Verdad Noticias, desglosamos qué es el sexo telefónico, por qué debería intentarlo, cómo comenzar y detener (y continuar), además de algunos buenos consejos para tener en cuenta en todo momento.

¿Qué se considera sexo telefónico?

En realidad, es una pregunta justa, dadas todas las opciones tecnológicas que tenemos al alcance de la mano. "El sexo telefónico es [una conversación telefónica] entre individuos que consienten y quieren estimular y ser estimulados", dice Lori Michels, terapeuta sexual.

También agrega que el sexo telefónico puede incluir conversaciones de voz, vídeo chat o sexting. La mayoría de la gente usa el término sexo telefónico para indicar comunicación de voz a voz, pero siempre es una buena idea buscar algo de claridad sobre lo que significa para todos los involucrados.

Sexting y sexo telefónico pueden ir de la mano

¿Cómo empiezas a tener sexo telefónico?

Como era de esperar, tener un buen sexo telefónico comienza con una conversación. “Animaría a la gente a ser franca y transparente”, dice Michels sobre abordar el tema. "Asegúrate de que realmente estás obteniendo el consentimiento".

Eso podría parecer una conversación realmente franca en la que directamente pides un consentimiento entusiasta. Si eres un poco más tímido, podría significar enviar un mensaje de texto coqueto o dar una pista de que te gustaría probar algo nuevo y ver cómo responde tu pareja, y luego preguntar claramente si le gustaría continuar.

El sexo telefónico puede fortalecer tu relación

No importa cómo decida abordarlo, lo importante es darle a su pareja la oportunidad de optar por participar y por no participar si así lo desea. Si no está seguro de cómo empezar, o líneas como "¿Qué llevas puesto?" le parecen un poco cursi, Michels sugiere abrazar el juego de roles, la fantasía y el deseo primordial.

Esto puede significar que tú y tu pareja hablen en detalle sobre sus fantasías más profundas o que encuentren un escenario imaginario que los encienda (y lo representen). Todos estos iniciadores de conversación pueden ayudarlo a entrar más fácilmente en la conversación.

¿Cómo mantienes la conversación durante el sexo telefónico?

El sexo por teléfono puede ser incómodo al principio, e incluso si te involucras, permanecer en el momento puede ser un desafío. Si le preocupa perder los nervios o ser vulnerable, Michels dice que es posible que desee concentrarse en una persona a la vez.

De esta manera, no hay ninguna presión para mantenerse al día. Por ejemplo, la persona más vocal puede tomar la iniciativa para aliviar algo del estrés. Entonces, si no sabe cómo hacer que las cosas sigan funcionando, intente aceptar la idea de que está permitiendo que otra persona esté presente mientras se da placer a usted mismo.

Incluye nudes, audios y vídeos en tu sesión de sexo telefónico

Si siente que está perdiendo ante los nervios, simplemente intente cerrar los ojos y volver a conectarse con su cuerpo y la voz al otro lado de la línea (o pantalla).

¿Cómo terminas la conversación tras sexo por teléfono?

Si tu objetivo es tener un orgasmo, entonces debes optar por el gusto (y, por supuesto, darle a tu pareja espacio y tiempo para hacer lo mismo). Incluso si vienes, puede que te resulte incómodo volver a la realidad, pero Michels dice que no debes apresurarte con esta parte de la conversación (a menos que hayas acordado previamente).

“Se supone que se trata de una conexión”, explica Michels, por lo que es posible que ambos quieran terminar con el mismo cuidado y atención con los que comenzaron.

Aquí hay 15 consejos para probar antes, durante y después del sexo telefónico.

¿No sabes por dónde empezar? Pregúntese sobre lo que le gusta y lo que no le gusta.

Piensa en las palabras y frases que te excitan (sé específico).

Encuentra un lugar tranquilo y privado para tener sexo telefónico.

No olvide cargar su teléfono.

Establece el estado de ánimo.

Genere anticipación.

Sepa que su sexo telefónico puede incluir una videollamada.

Considere comenzar la llamada leyéndose erótica el uno al otro.

Miren porno juntos o compartan audios y vídeos íntimos de ustedes mismos.

Hable sobre algunas de las mejores experiencias que usted y su pareja han compartido.

Incluya juguetes sexuales.

Adopta el juego de roles.

Pero no sienta la presión de actuar.

Consulte con usted mismo antes, durante y después del sexo telefónico.

Detente en cualquier momento si no te sientes cómodo (a).

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.