La guía completa para conocer y usar todo tipo de vibradores

Un vibrador es un dispositivo que ayuda a proporcionar estimulación sexual ya sea solo o en pareja.

"Los vibradores nos ayudan a navegar nuestros puntos calientes sexuales con mayor facilidad y, a veces, de manera más eficiente. A menudo hacen que tener un orgasmo sea más fácil, más rápido e incluso más intenso", dice Sherry Ross, experta en salud de la mujer en Santa Mónica.

En La Verdad Noticias te revelamos lo que necesita saber sobre los diferentes tipos de vibradores y cómo puede comenzar a usarlos.

Hay varios tipos diferentes de vibradores

Muchos ofrecen diferentes configuraciones de velocidad e intensidad, y algunos incluso ofrecen diferentes ritmos que puede controlar con un control remoto o una aplicación en su teléfono.

La mayoría de los vibradores se pueden utilizar solos o en pareja. Algunos están hechos específicamente para disfrutarlos al máximo en pareja. Te presentamos la lista completa a continuación.

Vibradores del clítoris: Son vibradores externos que están diseñados para estimular el cuerpo externo del clítoris. Incluyen vibradores de varita, de bala e incluso estimuladores directos del clítoris, que utilizan la presión del aire para imitar la succión del sexo oral.

El clítoris tiene miles de terminaciones nerviosas, lo que lo convierte en un órgano extremadamente sensible, así que comience lentamente y vea qué intensidad funciona para usted.

Si eres excepcionalmente sensible, puedes intentar mantener la ropa interior puesta para absorber algo de la intensidad. Dado que la ropa interior de algodón puede causar rozaduras, pruebe la ropa interior de seda o satén.

Vibradores del clítoris

Vibradores internos (o vibradores del punto G): el punto G es una zona erógena ubicada aproximadamente a una o dos pulgadas dentro de la vagina, en la pared frontal (hacia el ombligo).

Puede ser difícil de alcanzar debido a la forma en que está colocado, por lo que los vibradores del punto G son vibradores internos que generalmente están diseñados con una ligera curva para ayudarlo a apuntar a esta área.

Si cree que podría necesitar lubricante, consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo para ver qué tipos de lubricante son compatibles con él; Las opciones a base de agua suelen funcionar mejor con la mayoría de los dispositivos de caucho y silicona.

Vibradores internos

Vibradores combinados: los vibradores combinados están diseñados para estimular simultáneamente una vagina internamente y una vulva externamente. Los vibradores de conejo son un tipo común de vibrador combinado.

A menudo parecen conejos porque tienen una punta para estimular el clítoris y otra para estimular el punto G. Es posible que deba experimentar con diferentes tamaños y posiciones, para asegurarse de que puede tocar ambos puntos simultáneamente.

Vibradores combinados

Vibradores anales: Los vibradores anales son vibradores internos diseñados con una base ancha o acampanada, para que no vayan demasiado adentro y para evitar que todo el juguete ingrese al colon, lo que puede ser dañino.

Los vibradores anales vienen en todas las formas y tamaños. Algunos simplemente vibran, mientras que otros usan una tecnología muy buena para golpear como si imitaran el movimiento de penetración.

Vibradores anales

Vibradores de próstata: la próstata es una pequeña glándula interna ubicada entre el pene y el recto. La estimulación de la próstata suele ser muy intensa para las personas.

Se puede estimular a través del ano, por lo que los vibradores de próstata a menudo deben insertarse analmente. Los vibradores de próstata también son curvos para ayudarlo a apuntar a la glándula prostática.

Debe seguir los mismos cuidados y precauciones que aplicaría con un vibrador anal.

Vibradores de próstata

Vibradores de pene: los vibradores de pene incluyen anillos vibradores para el pene y vibradores para la cabeza del pene. Trate de usar los de silicona flexible, ya que son flexibles y fáciles de quitar.

Los de metal o plástico, por otro lado, pueden sentirse constreñidos o atascados y requerir cirugía para ser removidos. Si se queda atascado, intente aplicar hielo o use loción o jabón para tratar de quitarlo.

También hay fundas vibratorias para el pene que permiten la vibración completa del pene junto con las sensaciones de succión o caricia manual. Algunas mangas requieren erecciones completas, mientras que otras no.

Vibradores de pene

Cómo maximizar tu placer al usar un vibrador

Estos son algunos consejos que debe tener en cuenta para garantizar que su experiencia sea segura, cómoda y placentera. "Desea asegurarse de que el vibrador no cause ningún trauma en ninguna de las partes de su cuerpo", dice Ross.

Empiece despacio: "Encuentre un vibrador que parezca fácil de usar y no sea demasiado complicado", dice Ross. Un vibrador de varita puede ser un lugar fácil para comenzar.

Dado que los vibradores pueden proporcionar una estimulación intensa, comience lentamente y progrese gradualmente, dando a su cuerpo tiempo para adaptarse.

Use lubricante: ya sea que esté solo o con un compañero, use lubricante y pruebe los juegos previos para ayudar a preparar su cuerpo, especialmente antes de usar un vibrador interno, para evitar lastimarse.

Explore diferentes cosas: "Experimente y explore lo que se adapte mejor a sus necesidades al seleccionar un vibrador. Hay muchas opciones, así que lea las reseñas del comprador, para que pueda comenzar con ventaja", dice Ross.

Sea paciente, incluso si un tipo no funciona para usted, no significa que otros no lo hagan.

Opte por un material no poroso: evite los vibradores que estén hechos de materiales absorbentes, esponjosos o porosos, ya que atrapan la suciedad y las bacterias, lo que aumenta el riesgo de infecciones por hongos, bacterias o del tracto urinario.

Puedes optar por vibradores hechos de materiales no porosos de alta calidad, para minimizar las posibilidades de una infección. Los juguetes de silicona de alta calidad o los juguetes de vidrio o metal pueden ser un buen lugar para comenzar.

Manténgalo limpio: "Siempre lave su vibrador con agua tibia y jabón después y entre su uso", dice Ross. Dado que los vibradores son dispositivos electrónicos, es posible que no sea seguro sumergirlos completamente en agua.

Lea las instrucciones que acompañan a su dispositivo para obtener instrucciones de limpieza detalladas. ¡Algunos juguetes incluso vienen con sus propias soluciones de limpieza!

Use vibradores a prueba de agua en la ducha: evite llevar un vibrador a la bañera o la ducha a menos que esté seguro de que es impermeable. Si el empaque no dice nada acerca de que sea impermeable, asuma que no lo es, para estar más seguro.

