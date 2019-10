La generación de 1994 que marcó historia: Grupo San Ángel

Si hay un año que marcó a México hasta transformarlo, es sin duda 1994, cuando una serie de acontecimientos sacudieron profundamente las estructuras políticas, sociales y económicas para dar cabida a nuevas formas de participación.

En La generación de 1994 que marcó historia: Grupo San Ángel, publicado bajo el sello Editorial Planeta, el académico y analista político Alfonso Zárate recupera y comparte la memoria de uno de los grupos de la sociedad civil que mayor influencia tuvieron en la política mexicana, debido a la relevancia de sus miembros y al alcance de sus iniciativas.

1994 fue un año en el que ocurrieron acontecimientos funestos en México.

“De alguna manera, 1994 -un año brutal en el que se agolparon sin descanso acontecimientos funestos- inició unos meses antes, en mayo de 1993, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo”, cita el autor en el prólogo.

Entre los acontecimientos que convirtieron 1994 en un año de retos extremos están la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el alzamiento indígena en Chiapas de la mano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los secuestro del financiero Alfredo Harp Helú y del empresario Ángel Losada Moreno, el asesinato del candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio; el narcoterror presente en diversas acciones, y el asesinato de quien encabezaría a los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu.

Alfonso Zárate en el sector público ha ocupado el puesto de director general de Información y Análisis en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores y asesor del subsecretario de Gobernación.

En ese contexto perturbador, como lo define Zárate, surgió el Grupo San Ángel, una iniciativa ciudadana que pugnaba por elecciones limpias y creíbles, la preservación de la paz, la estabilidad, la unión nacional independientemente de los resultados electorales, y contribuir al avance democrático del país.

A lo largo de la obra, Zárate recupera el impacto de una figura como la del expresidente Carlos Salinas de Gortari, las inéditas elecciones de 1994, los entretelones de la política mexicana, los encuentros y desencuentros de los propios integrantes del Grupo San Ángel, quienes sin duda influyeron para que la sociedad del siglo XXI experimente los cambios que experimenta México.

Alfonso Zárate es autor y coautor de numerosos ensayos, artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder (1995), Fin de siglo, fin de ciclo (1997), Fox: los días perdidos (2003) y Un gobierno fallido (Temas de hoy, 2018).

Alfonso Zárate es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science. Fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y ha sido profesor en la UNAM, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Ricardo D. Pat