¿La gelatina light engorda?

¿La gelatina light engorda? La gelatina no engorda, pues no contiene grasas, tiene pocas calorías, tiene mucha agua y es rica en aminoácidos, por lo que es una fuente importante de proteínas y puede ser incluida en las dietas para adelgazar.

Algunos estudios muestran que la glicina, el principal aminoácido de la gelatina, ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre al estimular la producción de insulina, lo cual es muy útil para combatir la obesidad y las complicaciones del exceso de peso, como la diabetes, por ejemplo.

Asimismo, según expertos en el tema los aminoácidos que contiene la gelatina y las proteínas de la misma ayudan a mantener la masa muscular.

Calorías de la gelatina light

Hay 10 calorías en 1 taza (3,1 g).

Una buena forma de aumentar el consumo de gelatina y obtener sus beneficios es ingerir una taza diaria de la misma entre las principales comidas o como postre, siendo una alternativa al dulce, debiendo dar preferencia a las gelatinas de lámina sin azúcar.

Beneficios de la gelatina light

Comer gelatina en la dieta puede mejorar los procesos digestivos

Comer gelatina en la dieta puede mejorar los procesos digestivos y la asimilación de algunos nutrientes. Esto se debe a su contenido de un aminoácido llamado “glicina”, que estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago. También podría combatir el estreñimiento y reducir el reflujo ácido.

No tiene grasas ni colesterol. A diferencia de otros postres dietéticos, la gelatina light no contiene grasas ni colesterol. Si se evitan preparados con añadidos de azúcares o componentes artificiales, es un tentempié muy sano que no hace aumentar de peso debido a su escaso contenido calórico.

¿Qué pasa si como gelatina todos los días?

Consumir gelatina de forma regular proporciona una buena cantidad de glicina

Consumir gelatina de forma regular proporciona una buena cantidad de glicina y arginina, los cuales aceleran el metabolismo y ayudan a quemar grasa, además de ser muy bajos en calorías por lo que no tendrás que preocuparte.

Cuida huesos y articulaciones

Por su conjunto de selenio, fósforo y cobre, la gelatina es uno de los grandes aliados para fortalecer los huesos, reduciendo el riesgo de llegar a desarrollar problemas como la osteoporosis. Además estos contienen un gran poder desinflamatorio el cual beneficia la salud de las articulaciones evitando y hasta reduciendo los dolores provocados por el desgaste del cartílago y enfermedades como la artritis.

Mejora el sueño

Si en las últimas semanas has tenido problemas para conciliar el sueño o descansar de la forma adecuada que tu cuerpo necesita, esta es la solución que necesitas. La ingesta de gelatina en una dieta balanceada ayuda a mejorar la calidad del sueño, ya que su contenido de glicina estimula los neurotransmisores relacionados con la estabilización de los ciclos del sueño, que a su vez mejoran el rendimiento físico.

Un aliado de la belleza

Comer gelatina también tendrá un impacto positivo en tu rutina de belleza, ya que su consumo ayudará a fortalecer el cabello haciendo que se vuelva más fuerte. Además tus uñas crecerán mucho más fuertes y tu piel se verá mucho más tersa por el consumo de colágeno muy presente en este postre.

Mejora la salud digestiva

Los problemas estomacales son muy comunes entre la población, sin embargo, la gelatina es un excelente aliado para aliviar problemas de estreñimiento, regula los jugos gástricos y ayuda al cuerpo a utilizar de forma correcta la fibra que se consume.

Refuerza el sistema inmunológico

Ayuda a tu cuerpo a mejorar su respuesta inmunológica y evitar el contagio de enfermedades respiratorias comunes, ya que la gelatina cuenta con prolina, uno de los compuestos necesarios para combatir infecciones como resfriados o tos, los cuales se presentan de forma regular.

Ahora tienes la respuesta a la pregunta sobre ¿la gelatina light engorda? y puedes incluir en tu dieta diaria por sus beneficios.

