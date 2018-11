La fórmula de un amor perfecto entre Harry y Meghan

La boda de los duques de Sussex estuvo llena de un amor fraguado en la adversidad y con demasiados contratiempos. Realista, igualitario y a gusto de ambos.

De acuerdo con la psicóloga Rosa María Luna Arroyo, Harry y Meghan son idilios, que ayudan a creer que el amor precioso existe, pero no el amor ideal.

"Tanto Rainiero como Harry debieron enfrentarse a las estrictas exigencias y limitaciones que suponía su título, así como Grace y Meghan renunciar a sus exitosas carreras como actrices. Todos ellos resignándose a una fuerte evaluación mediática".

Incluso la reina Isabel II ha acabado asumiendo que lo que se presagiaba como una aventura caprichosa y pasional tiene viso de volverse en el tiempo una alianza sólida y muy duradera.

¿Quién no quiere un amor al estilo de Meghan y Harry?

Harry y Meghan, duques de Sussex

Luna Arroyo describe la fórmula de amor ante la adversidad. Reconoce que no es sencilla, pero sí existen unas condiciones imprescindibles para que perdure:

COMPROMISO:

No basta con señalar cuánto amor se tienen. En estas circunstancias, más que nunca, hay que demostrar la lealtad de uno con el otro, el compromiso de no dejarse caer, de protegerse y defenderse. En definitiva, cuidar a la persona que tienes al lado.

ADMIRACIÓN:

Es fundamental que exista fascinación de uno por el otro, pero además hay que hacérselo saber. Harry se enamoró de Meghan porque para él era maravillosa, pero también porque esta le hizo sentirse igual de extraordinario.

FLEXIBILIDAD:

Meghan no solo acata las indicaciones de la realeza, sino que lo hace de un modo elegante y con gesto amable. También Harry ha introducido hábitos del estilo de vida de su esposa y ha respetado sus principios. Por ejemplo, el hecho de que ella no jurase obediencia en sus votos, ya que es una feminista declarada. No solo eso. Además de ser flexibles, ambos se empeñan es sacar lo mejor de sí mismos al hacer estas cesiones.

ACTITUD:

Ya quisiera el odio tener el poder que tiene la ternura. Estas parejas se han enfrentado con frecuencia a desplantes de los demás. De todos es conocido los desaires que ha sufrido Meghan por parte de su familia y algunos miembros de la realeza inglesa. Sin embargo, no han tenido nada que hacer frente a algunos gestos de amor: Carlos de Gales acompañando a su nuera al altar, la reina mostrando con orgullo fotos de la pareja o la madre de Meghanacompañada y respaldada por su familia política. Y, por supuesto, las continuas muestras públicas de amor de Harry hacia su compañera.