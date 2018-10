La eterna guerra entre KIng y Kubric por "El Resplandor"| Marisol Iturríos

La bookbloguer Marisol Iturríos en su colaboración del día de hoy para la sección de Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos narra la reseña del libro

Era 1974 cuando un joven profesor de Maine sorprende al mundo con su primera novela: Carrie, 44 años y mas de 70 libros y relatos después, el “rey del terror” sigue siendo el favorito de muchos. Y es que para ser escritor, King sabe como causar polémica y estar en boca de todos. Pero hoy hablaremos de su tercer novela, una de las más famosas no solo por el libro, sino por la adaptación cinematográfica que hizo Stanley Kubrick.

King el rey del terror.

De los hechos reales, al papel

No es raro que los autores se basen en sus experiencias al momento de escribir, eso sin importar el género, pero cuando lees El Resplandor resulta aterrador el solo imaginarlo. Por fortuna King se basó en sus vivencias solo de manera parcial.

Tras sus dos primeras novelas, Carrie y Salem´s Lot, King quería algo un poco diferente, ya que estas obras tienen sede en Maine, su estado natal, así que tomó un mapa y escogió al azar su próxima locación y destino: Boulder, Colorado. La familia King viajo a Colorado y se hospedaron en el hotel Stanley, debido a la temporada en que llegaron, octubre, el hotel estuvo apunto de cerrar, ya que por las nevadas queda incomunicado. Es así como la familia King resultan ser los únicos huéspedes en el Stanley, por lo que tenían el salón para ellos solos a la hora de la cena, solo el ruido de la música orquestal rompía el silencio.

La familia King en el otoño que inspiró "El Resplandor".

Mientras Tabitha, su esposa, decide ir a descansar (claro, en la habitación 217), King decide dar un paseo por el hotel para finalmente ir al bar a platicar con el cantinero, el único empleado que quedaba: el señor Grady. Esa misma noche King tiene una pesadilla donde su hijo, en ese entonces de tres años, corría por los pasillos del hotel gritando y huyendo de algo. King despierta en la madrugada asustado, y decide fumar un cigarro antes de intentar dormir de nuevo.

Y es en ese momento, una madrugada fría de octubre de 1974, con King viendo por la ventana las montañas de Colorado que nace la idea de lo que será una de sus mejores obras.

Trama

El resplandor nos narra aspectos del pasado y presente de la familia Torrence y de cada uno de sus miembros: Jack, un escritor desempleado, es un hombre alcohólico que también tiene problemas de ira y como plus graves traumas de la infancia, una persona inestable e impredecible; Wendy, una ama de casa sumisa, de pocas aspiraciones en la vida y teme a todo y todos; y por último tenemos al pequeño Danny de cinco años, un niño bastante inteligente, sensible y maduro al grado que durante la lectura se te olvidará constantemente que solo tiene cinco años, un niño que ama sobre todas las cosas en el mundo a su padre. Pero lo que realmente hace especial a Danny es un don, el don del esplendor, con el puede leer mentes, saber que ha pasado, que pasa o que pasará aun cuando no se encuentre en el lugar de los hechos, muchas veces esas visiones vienen acompañadas por Tony, su amigo y guía.

Una de las escenas más impactantes de la historia del cine de terror.

Jack lleva ya un periodo de abstinencia, pero igual un periodo de desempleo, el cual es resultado del poco control que tiene de su temperamento. Pero el panorama parece esclarecer cuando Al, su ex compañero de bebida, le consigue un trabajo temporal de 6 meses como vigilante de un lujoso hotel en las montañas de Colorado, el Overlook. Este hotel se mantiene cerrado durante los seis meses de principios de octubre a principios de abril cuando las temperaturas descienden y las nevadas incomunican al Overlook con el resto del mundo. Precisamente es el trabajo ofrecido a Jack, para que en ese periodo haga reparaciones, mantenimientos y vigilancia. Claro que para desempeñar este trabajo, Jack debe mudarse al Overlook con su familia, tiempo que aprovechará no solo para salvar su matrimonio, sino para terminar su próxima novela.

Kubrick en el rodaje de "El Resplandor".

Conforme vayamos leyendo nos adentraremos al pasado de Jack, sus pensamientos mas oscuros y profundos y como el Overlook se vale de estas debilidades para alcanzar sus objetivos: poseer a Danny.

En poco mas de 600 páginas, Stephen King te mantiene en un estado de alerta y nerviosismo permanente, claro que habrá capítulos donde el corazón sentirás que te sale por la boca. Es maravilloso ser testigo del desarrollo y cambio de mentalidad de los personajes, un libro que hace una fabulosa analogía del relato de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, una historia donde la muerte se filtra a un baile para matar a los presentes al llegar la media noche.

KING VS KUBRICK

Muchas de sus novelas han sido llevadas a la pantalla grande, entre las que destacan: It, Carrie, Los chicos del maíz, Cujo y por supuesto, El Resplandor. Y en raras ocasiones King ha quedado satisfecho con estos trabajos, pero no fue sino hasta 1980 con el estrenó de la adaptación cinematográfica de El Resplandor cuando inició la histórica y controversial pelea de King contra Kubrick. Y es que no es para menos, cuando lees el libro y ves la película sabes que las similitudes son casi nulas. Con esto no pretendo hablar mal de la película, es una obra maestra y la actuación de Jack Nicholson como Jack Torrance es soberbia, pero deja elementos esenciales del libro fuera.

Las gemelas que provocaron terror en la película.

La película deja de lado la parte paranormal del libro para convertirlo cien por ciento en terror psicológico, la esencia de Jack Torrence, que en mi opinión es de los puntos fuertes en la novela, pasa casi inadvertida en la película, y los personajes de Wendy y Danny no tienen la fuerza que deberían.

Jack Torrence en una de sus tantas platicas con el "cantinero".

Stephen se indignó con Kubrick desde que vio la película, que no solo habló mal del director y los actores, y lo sigue haciendo, la cúspide llegó en 1997 cuando King decide lanzar una miniserie dirigida por Mick Garris y producida por el escritor. Y aunque esta es mucho mas fiel al libro, King no podrá cambiar que la película de Kubrick es una de las mas aclamadas por el público.

Serie "El Resplandor"

Una de mis frases favoritas y que seguramente leerán mucho en esta sección es: “nunca juzgues un libro por su película”, y si no has leído esta maravillosa obra te estas perdiendo de mucho.

Buenas lecturas.