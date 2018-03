Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La divertida reacción del príncipe Harry con la niña que le robó palomitas. Qué podría importarle a una pequeña de dos años...prácticamente nada y mucho menos un protocolo de la realeza. Y las cámaras fueron testigos de algo nada más y nada menos que tierno con una niña y el príncipe Harry. El príncipe Harry mostró su lado más tierno y paternal con una pequeña de dos años.

Great shot as toddler steals Prince Harry's popcorn. 2 yo Emily is daughter of @InvictusToronto supporter @leglessBDH pic.twitter.com/E55jEb7mNB

Prince Harry feeding young Emily Henson popcorn may well be the cutest thing you see this evening ? @InvictusToronto pic.twitter.com/zf1iexBvKh