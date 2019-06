La desconfianza en vacunas a nivel mundial aumenta.

La organización de caridad médica británica Wellcome Trust y Gallup World Poll, realizaron una investigación entre abril y diciembre del año pasado, donde mostró que la gente desconfía de las vacunas cada vez más, de esta manera va en aumento a nivel mundial; los países más ricos son los que menos creen en sus beneficios.

El estudio explicó que los países europeos tienen los niveles más bajos de confianza en las vacunas, según una encuesta mundial de actitudes públicas hacia la salud y la ciencia publicada el miércoles. De esta manera se encontró que las personas que viven en países de altos ingresos tienen la más baja confianza en las vacunas.

Los temas de las encuestas incluyeron: confianza en la ciencia, los científicos y la información médica; niveles de comprensión e interés en la ciencia y la salud; actitudes hacia las vacunas.

Según los expertos del estudio, esto contrasta con países más desarrollados donde “si no te vacunas, igual es menos probable que resultes infectado, y donde si finalmente resultas infectado, probablemente no te vaya tan mal o no mueras, porque existen buenos sistemas de salud”.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan entre dos a tres millones de muertes al año al proveer protección contra enfermedades como la difteria, sarampión, neumonía, rotavirus, rubeola, tétanos y polio.

No obstante, cerca de 22 millones de niños en todo el mundo no están vacunados y los retos por una mayor cobertura persisten, con sus diferencias entre países en desarrollo y países desarrollados.