La comida rápida puede ser tan adictiva como la heroína, dice un experto

Probablemente ya sepa que la comida rápida no es una de las opciones de comida más saludables, considerando que generalmente es procesada, alta en calorías y, a menudo, frita (lo estamos viendo, papas fritas y aros de cebolla).

Pero a pesar de conocer sus aspectos poco saludables, puede parecer casi imposible rechazar su lugar favorito de comida rápida mientras conduce ... y eso no es del todo culpa suya.

Michael Moss, periodista ganador del premio Pulitzer, revela en su libro Hooked: Food, Free Will, and How the Food Giants Exploit Our Addictions que la comida rápida puede ser tan adictiva como la heroína.

La heroína y la comida rápida son igual de adictivos

Mientras que la heroína depende de la morfina para eliminar la naturaleza adictiva de la droga, la comida rápida se convierte en elementos más simples como grasa, sal y azúcar, todos los cuales tienen la mismo impacto en nosotros una vez que damos un bocado.

La razón de esto es que estos componentes desencadenan la misma liberación de dopamina en nuestro cerebro que la morfina: "[dopamina] es una herramienta para nuestra supervivencia. Necesitamos comer para vivir, y la dopamina está ahí para motivarnos a comer".

Entonces, esto es lo que podría dificultar que su cerebro rechace la comida rápida que conoce y ama, pese a conocer los riesgos para la salud, que te hemos presentado en La Verdad Noticias.

Comida rápida es adictiva de forma intencional

Moss también destaca que los fabricantes de alimentos pueden estar utilizando esta propiedad adictiva en la comida rápida para su beneficio.

Usan un derivado de almidón altamente procesado y casi indetectable llamado Maltodextrina, que tiene las mismas propiedades adictivas del azúcar (simplemente no tiene un sabor dulce).

Son los alimentos con este tipo de almidones procesados los que pueden disparar los niveles de glucosa y luego volver a bajar casi de inmediato, lo que "empuja al cerebro a producir más dopamina que nos pide que busquemos más alimentos".

Y así comienza el ciclo interminable de búsqueda de alimentos que tengan el mismo impacto en el cuerpo.

Es por eso que puede comenzar a desear esas mismas comidas de comida rápida poco saludables una y otra vez; es posible que realmente se vuelva adicto al efecto que la comida tiene en usted.

