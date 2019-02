La comida rápida es mortal y te decimos por qué

Si bien no está mal darse un gusto de vez en cuando, llevar una dieta alta en calorías, con alimentos ricos en grasas y azúcares, aumenta el riesgo de sufrir sepsis grave, una enfermedad que puede provocar la muerte repentina.

De acuerdo con un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad Estatal de Portland, en Estados Unidos, y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, una dieta poco saludable, basada principalmente en alimentos ricos en grasas y azúcares, aumenta el riesgo de sufrir sepsis grave, enfermedad con el undécimo puesto entre las causas de muerte más comunes en todo el mundo.

La sepsis o septicemia es una afección médica grave, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. Lo que quiere decir que ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo.

Si bien es un padecimiento que se puede curar en cuestión de días o semanas, según la intensidad de este, puede dañar varios sistemas, así como provocar que los órganos dejen de funcionar adecuadamente. En los casos más graves, puede causar muerte repentina.

Durante el estudio, se alimentó a los ratones con una dieta occidental, caracterizada por ser baja en fibra y alta en grasa y azúcares. Los resultados mostraron un aumento en la inflamación crónica, niveles de sepsis más graves y tasas de mortalidad más altas, en comparación con los ratones que recibieron una alimentación equilibrada.

"Parece que la dieta manipule la función de las células inmunitarias para que seas más susceptible a la sepsis, y luego, cuando desarrolles la sepsis, mueras más rápido".

Brooke Napier, profesora asistente de biología en la Facultad de Ciencias y Artes Liberales de la Universidad Estatal de Portland, asegura que los resultados se debían a alguna característica específica en su dieta, más allá del aumento de peso o por el microbioma (el conjunto de bacterias del cuerpo).

"El sistema inmunológico de los ratones con una dieta occidental tenía un aspecto y un funcionamiento diferentes. Parece que la dieta manipule la función de las células inmunitarias para que seas más susceptible a la sepsis, y luego, cuando desarrolles la sepsis, mueras más rápido".

Por último, Napier indicó que el equipo identificó en los ratones alimentados con dieta occidental, marcadores moleculares que podrían usarse como predictores o biomarcadores para pacientes con alto riesgo de sepsis grave o pacientes que puedan necesitar un tratamiento más agresivo.