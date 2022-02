¿La comida nos intoxica? Así puedes evitarlo y cuidar tu salud intestinal. Foto: blog.maayanhajaim.com

Seguro que en algún momento has tenido episodios de comida en exceso, tal vez una tarde con amigos y amigas o incluso en una fiesta familiar has llevado al límite tu estómago y has comida hasta “explotar”, pero ¿sabías que eso podría intoxicarte?, aquí te contamos todo lo que debes hacer para cuidar tu salud intestinal.

En La Verdad Noticias te hablaremos de este tema de manos de la Dra. María Alejandra Rodríguez Zia, Médica Clínica Endocrinóloga UBA que asegura, puede haber gran mejoría en el incremento de las bacterias buenas en nuestro sistema digestivo, si se hace un ayuno que dure de 1 a 7 días o incluso con solo elevar la calidad de los nutrientes que consumimos y al disminuir la ingesta de calorías, es posible sanar la microbiota.

Anteriormente te contamos sobre el Día Mundial del Microbioma; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre los hábitos alimenticios que tienes que adoptar si lo que quieres es evitar que tu sistema digestivo se vea afectado.

La especialista señaló que la microbiota se enferma y altera por muchos factores, pero que pequeños cambios en nuestra alimentación pueden hacer la diferencia, por ejemplo, comentó que cuando nos excedemos en el consumo de comida, así como de alcohol, grasa, dulces y harinas, la flora que ya está enferma causa inflamación intestinal y arroja:

“...a nuestra sangre productos de estas bacterias, que han muerto en nuestro intestino.”

Ante esto, ella advierte que ahora se sabe que luego de una gran comilona:

“...se corre el riesgo de intoxicarnos con estas endotoxinas, que pueden producir lesiones cerebrales.”

¿Qué comida nos hace obesos?

Persona obesa. Foto: centroformacionelnucleo.blogspot.com

La Médica Clínica Endocrinóloga de la UBA, reveló que la flora obesógena es aquella que tienen las personas con obesidad y que surge precisamente por sus malos hábitos alimenticios, uno de estos, señala a la comida rápida como protagonista de este padecimiento, pues, tiene poca fibra y causa un desequilibrio en la salud intestinal que incrementa las bacterias firmicutes, las cuáles producen las sustancias obesógenas.

Ante esto, la experta comentó que es muy importante consumir fibra, ya que esta puede proteger el organismo de las bacterias malas y también mejora la digestión, evitando así enfermedades e infecciones.

Por otro lado, la Dra. María Alejandra Rodríguez Zia dio a conocer que hay otros factores que favorecen el aumento de peso en una persona, y esto tiene que ver con su dieta, que tan sedentaria es y claro su predisposición genética.

También, fue puntual en indicar que los azúcares simples y las grasas saturadas favorecen la aparición de bacterias que absorben mejor las calorías, así que al ingerir estas sustancias no solo se comen más calorías, incluso la flora intestinal eleva su capacidad para consumir más.

¿Cuáles son los aliados de la salud intestinal?

Salud intestinal. Foto: gutmicrobiotaforhealth.com

La especialista reveló cuáles son los mejores aliados para cuidar la microbiota, a continuación, te los enlistamos, ¡toma nota!

Consumo de fibra, especialmente la de polvo de sésamo o de lino, ya que contienen lignanos, sustancias que generan enterolactona y enterodiol, moléculas que protegen no solo la microbiota, también lo hacen contra el cáncer de próstata, de endometrio y de mama. Ingesta de los lactobacilos, de preferencia los provenientes de la leche de castañas, almendras y del kéfir de agua. Consumo de probióticos y prebióticos, ya que reparan la flora que enferma a causa de los malos hábitos de alimentación. Yogur: tiene grandes cantidades de probióticos que fortalecen y recuperan la flora intestinal, poseen proteína de buena calidad, vitaminas y minerales, además de que ahora hay varios que contiene una bacteria que beneficia el sistema inmune, la Lactobacillus GG. Raíz de jengibre: es perfecta para cuidar la salud del sistema digestivo. Chucrut: es un alimento probiótico que beneficia al intestino delgado, ya que puede restablecer su PH, también ayuda a absorber mejor los nutrientes y favorece el proceso digestivo. Chocolate negro: si se consumen 2 cucharadas en polvo por veinte días se puede elevar la cantidad de bifidobacterias y lactobacilos que favorecen la inmunidad intestinal y mejoran la inflamación, incluso es rico en antioxidantes y tiene más probióticos que los lácteos.

¿Cómo saber si la flora intestinal está enferma?

Microbiota. Foto: mejorconsalud.as.com

La Dra. María Alejandra reveló cuáles son los síntomas más frecuentes de que la flora del intestino está disminuida, alterada o dañada, enseguida los enlistamos:

Problemas digestivos e intestinales, entre los más destacados está la presencia de gases e hinchazón abdominal Alteraciones al evacuar, es frecuente el estreñimiento Cólicos intestinales que causan dolor en el abdomen Aumento de las infecciones, ya que las defensas están débiles

¿Cómo cuidar la salud intestinal?

Salud intestinal. Foto: rpan.org

La Médica Clínica Endocrinóloga de la UBA, reveló que hay varias acciones que se pueden tomar para mejorar nuestra salud digestiva, y entre estas se encuentra disminuir el consumo de trigo, ya que, comentó que el gluten posee propiedades adhesivas que no permite que se absorban los nutrientes adecuadamente al momento de la digestión y también provoca constipación, por ello, indicó que si se evita su consumo tan solo en dos semanas se podrá notar un cambio saludable en el sistema digestivo.

