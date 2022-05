La Valenciana Calzados garantiza la posibilidad de devolución durante un año tras la compra de sus productos

La Valenciana Calzados

Este compromiso parte del deseo de garantizar a todos sus usuarios un calzado de calidad y duradero, capaz de proporcionar un nivel de comodidad óptimo en todo tipo de situaciones del día a día incluso hasta alcanzar la ventana de los 12 meses desde su adquisición.

El calzado de mejor calidad fabricado en España

Pero no es ese el único compromiso que ha adquirido la firma especializada en la comercialización de calzado para todos los públicos. Centrándose en un calzado de calidad y elaborado con los mejores materiales, es gracias al cuidado proceso de selección que lleva a cabo su equipo por lo que su catálogo cuenta principalmente con zapatos fabricados en España y que han sido elaborados con materiales seleccionados de calidad superior.

“La comodidad no es un lujo, sino una necesidad cuando hablamos de nuestros pies y del calzado idóneo para ellos, y en nuestro objetivo de promover el uso de ejemplares que realmente estén en condiciones de proporcionar unos niveles de confort inigualables, somos nosotros mismos quienes seleccionamos el calzado que pasa a formar parte del catálogo de nuestra tienda”, explican desde La Valenciana Calzados.

Sin embargo, eso no quiere decir que, a pesar del asesoramiento recibido por parte de su equipo de profesionales, la compra pueda no satisfacer del todo las necesidades de cada usuario. “Los pies son únicos en cada persona y es vital que, al hacer uso de un nuevo calzado, este proporcione un nivel de calidad óptimo; si no es así, es conveniente sustituirlo para tratar de buscar una opción que se ajuste más a lo que el usuario necesita”, comentan.

Por esa misma razón, La Valenciana Calzados ofrece a sus clientes la opción de devolver su pedido si ha sido probado, que no usado, en un plazo máximo de un año tras la fecha de compra. “Se trata de una ventana de tiempo más que prudencial para percatarse de si un calzado no ha logrado adaptarse a los pies del usuario, y por eso otorgamos un plazo tan extendido, siendo conscientes de que en cada cliente el periodo de adaptación puede variar”, apuntan.

Por otra parte, desde La Valenciana Calzados también ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar un cambio de talla gratuito en los siguientes 12 meses a la fecha de compra.

“Sabemos que una cosa es probarse los zapatos un momento y otra diferente probarlos durante franjas de tiempo más amplias e incluso en actividades del día a día, y a veces la idoneidad total que parecía haber al principio da paso a la posibilidad de realizar algún cambio en la talla del calzado para poder disfrutar de un nivel de confort óptimo, algo que es posible con un simple cambio que se puede realizar sin coste si se ha probado el producto al año de haberse adquirido”, explican.

Por tanto, son dos soluciones diferentes que proporcionan al cliente una mayor flexibilidad a la hora de asegurarse de que el calzado adquirido va a satisfacer sus requisitos de adaptabilidad y confort. Una flexibilidad que, por otra parte, resulta fundamental para hacer sentir al cliente más cómodo a la hora de explorar nuevas opciones en cuanto a calzado.

“En ocasiones, algunos clientes se acomodan y tratan de buscar siempre el mismo tipo de calzado por miedo a que el nuevo calzado no le proporcione la comodidad que busca. Con la política de cambio de talla (sin coste) y devolución en los siguientes 12 meses a la fecha de compra, ofrecemos a nuestros clientes la seguridad de poder cambiar de talla y devolver el calzado si ha sido probado y no termina de satisfacer sus exigencias en cuanto a comodidad.

El catálogo de calzado más extenso y variado

La Valenciana Calzados es una firma especializada en la venta de calzado de calidad premium, y su amplio catálogo es una de las principales señas de identidad de la firma.

“Creemos que es importante poner a disposición de nuestros clientes una amplia selección de opciones para que puedan elegir el modelo de zapatos, zapatillas o calzado de montaña más apropiado, pero también somos conscientes que esa variedad puede ser un arma de doble filo”, explican desde la firma.

“Por eso, nuestro equipo se encarga de proporcionar a todos nuestros clientes el mejor asesoramiento, explorando las distintas opciones de nuestro catálogo para cribar la oferta y acercarle las opciones que mejor casen con lo que busca”, señalan.

“En caso de que aun así el cliente, pasados unos meses, no se sienta del todo cómodo con su compra, puede recurrir a nosotros para cambiar de talla o devolver la compra si así lo prefiere”, sentencian.

Sobre La Valenciana Calzados

La Valenciana Calzados fue fundada en 1950 y pronto se convirtió en uno de los máximos exponentes en el sector del calzado. Desde su origen, puso el foco en la comercialización de calzado de máxima calidad, siguiendo muy de cerca su proceso de fabricación.

Y es que La Valenciana Calzados une la tradición del calzado artesanal cosido a mano y fabricado en piel con la constante voluntad por ofrecer a sus clientes los mejores ejemplares de zapatos, zapatillas y botas de montaña, aunando estilo y funcionalidad con maestría.