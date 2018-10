La Tenosinovitis el gran causante del dolor de manos y pies

Las muñecas, las manos, los tobillos y los pies resultan frecuentemente afectados debido a que los tendones son largos a lo largo de estas articulaciones

La Tenosinovitis el gran causante del dolor de manos y pies.



Muchas personas suelen confundir el dolor de las articulaciones con problemas de Artritis, las maneras en que las que podemos observar este problema, es debido a que aparecen protuberancias , algunas rojeces y lo peor es que no conocemos a qué se debe, pues si no hemos tenido algún golpe es rara su aparición, no obstante trae consigo un fuerte dolor, que incluso puede llevar a la inmovilización del área afligida.

Muñecas, manos, tobillos y pies son los más afectados por la Tenosinovitis.



En este tratamiento pueden pautarse fármacos o establecer remedios caseros como aplicar una fuente de calor o de frío para aliviar los síntomas de la tenosinovitis.

Ante los síntomas de una tenosinovitis se recomienda enfriar la zona afectada porque esto puede mejorar la inflamación. La utilización de una fuente de calor o de frío exterior puede ser de ayuda contra el dolor, ya sea en movimiento o en reposo.

El tendón sufre inflamación e Hinchazón, no es recomendable automedicarse.



Las diferencias entre los síntomas de la tenosinovitis incluyen dolor en la muñeca y rigidez cerca de su dedo pulgar, las articulaciones en movimiento de problemas, y los dedos están atrapados en una posición doblada. Y la artritis reumatoide incluyen articulaciones sensibles, nódulos firmes en los brazos, fiebre, pérdida de peso, fatiga y rojo, las manos hinchadas.