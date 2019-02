La Reina Sofía no quiere coincidir con el Rey Juan Carlos en actos oficiales.

La Reina Sofía ya no quiere coincidir en la agenda institucional oficial con el Rey Juan Carlos I, ya que ha pasado por una serie de desplantes, y es que aunque ya se sabe que hace años que los Reyes eméritos mantienen las distancias y no tienen la mejor de las relaciones.

No es ningún secreto decir que los padres del rey no se soportan, ya que desde hace tiempo que duermen en habitaciones separadas y que cada uno hace la suya. Pero ahora Sofía no puede más.

El detonante fue el reciente funeral de Henri de Orleans, al que Sofía fue sola después de que Juan Carlos la dejara como única representante de la Casa Real española. Sofía se molestó y ha avisado a su hijo.

Es por esto por lo que Doña Sofía a sus 80 años ha solicitado formalmente a su hijo Felipe VI que "jamás" le haga coincidir en compromisos oficiales con su marido a excepción de los que tengan que ver exclusivamente con la Corona o que exijan la presencia de ambos.

De acuerdo a como lo escribía Pilar Eyre, en su blog en Lecturas que hace muchos años que los reyes eméritos no dormían juntos y que su relación era bastante fría. La primera vez que ocurrió fue en el Palacio de Albéniz en febrero de 1976 donde la pareja real se hospedaba. Sin embargo, para la sorpresa de Don Juan Carlos, la madre de sus hijos pidió dormir en habitaciones separadas.