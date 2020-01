La Reina Letizia ya estrenó su PEOR outfit del año

Como una de las royals más elegantes y sofisticadas de la realeza europea, la Reina Letizia siempre nos inspira a recrear sus outfits, sin embargo, en esta ocasión dejó mucho que desear y definitivamente podríamos decir que ya estrenó su peor look del año.

Hasta hace poco la vimos con varios looks ganadores: el look rockero que utilizó para una reunión en la Federación Española de Enfermedades Raras, el vestido súper sexy y formal que utilizó para la celebración de la Pascua Militar y el look invernal infalible con botas largas para una serie de audiencias en el Palacio.

Sin embargo, el día de ayer, en las Jornadas de Cruz Roja Española sobre “Violencia de Género: Estrategias y retos”, cometió uno de sus peores errores en moda.

Veamos, para el evento, Letizia se decantó por un traje sastre oversize, color gris oscuro, a cuadros y con grandes botones, que resultó ser un look bastante sobrio y masculino.

Si bien el outfit como tal era bueno e impactó a todo aquel que la vio, la Reina cometió un error que definitivamente echó a perder el estilismo completo.

No fueron la blusa blanca, el saco nude, los tacones o los accesorios; lo que arruinó el look de la Reina de España fue un pequeñísimo detalle: al no utilizar el estilo oversize con frecuencia, parece ser que la monarca olvidó hacerle los cambios debidos al pantalón.

Como resultado, el pantalón se arrugaba en la parte de abajo y lucía simplemente raro; daba la impresión de estar mal planchado o que no era la talla adecuada.

Si bien es algo que a cualquiera le podría pasar, la prensa internacional no se lo perdonó y fue un detalle comentado por todos alrededor del mundo. No obstante, nos quedamos con una valiosa lección de la Reina Letizia, pues aún con los peores desaciertos podemos aprender cosas: ¡nunca te olvides de los detalles!

