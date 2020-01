La Reina Letizia y su look invernal reciclado ¡Infalible!

Letizia nunca nos decepciona, ya sea con un atuendo nuevo o con un outfit completamente reciclado, ella siempre apantalla en sus eventos y el día de ayer no fue la excepción. Aún cuando utilizó un look que le vimos a finales del año pasado, le dio un giro completamente nuevo con un solo accesorio, ¡descubre de cuál se trata!

La Reina de España recibió ayer en audiencia a una representación de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y a una representación del Fondo de Becas “Fiscal Soledad Cazorla Prieto” de la Fundación Mujeres. Para ello, llevó la magnífica falda floreada de Carolina Herrera que utilizó en noviembre en Sevilla y una blusa de seda roja de Hugo Boss.

Para el encuentro, Letizia se decantó por dos de sus firmas favoritas y aunque se trata de un conjunto que ya había utilizado con anterioridad, lució tan guapa y radiante como siempre, de hecho, nos atrevemos a decir que nos gusta más esta combinación, aunque mucho depende de la temporada.

Lo que hizo diferente el outfit de este lunes fueron los zapatos, en lugar de los tacones rojos que utilizó en aquel entonces, en esta ocasión complementó con unas magníficas botas negras altas de Steve Madden.

Se trata de un calzado que no le vemos con frecuencia a la monarca, pero que definitivamente realzó el look y le dio un giro completamente diferente, incluso podríamos decir que es el look invernal (reciclado) infalible para la temporada, ¿no crees?

Por último, cabe agregar que la Reina le dio el toque final al atuendo con unos aretes de oro con estructura de bambú que tomó prestados del joyero de su hija, la Princesa Leonor, y a diferencia de la vez pasada, que utilizó una capa corta de Zara, en esta ocasión no llevó ningún otro complemento.

Sin duda Letizia tienen un exquisito gusto en moda y no por nada se ha sabido posicionar como una de las royals más fashionistas de la realeza europea junto a Meghan Markle, Kate Middleton y la Reina de Holanda. ¿Tú qué opinas?