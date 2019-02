La Reina Letizia sorprende en Marruecos con llamativo vestido rojo de pasarela

Los Reyes de España han visitado Marruecos y la Reina Letizia no ha defraudado con la variedad de outfits seleccionados para su corta estancia. Como uno de los referentes de estilo más importantes en su país, Letizia ha lucido fantástica con vestuarios de Armani, Felipe Varela y Carolina Herrera.

El primer día la vimos portar un bello vestido midi gris, de marca desconocida y un hermoso vestido largo con tirantes finos y de color blanco, junto a un sobreabrigo transparente bordado con cristales, de su diseñador y amigo Felipe Varela.

Reina Letizia durante visita en Marruecos.

Para el segundo y último día, llevó un hermoso traje Armani de pantalón y chaqueta en color crema. El mismo que utilizó hace 15 años durante su pedida de mano oficial, el 6 de noviembre de 2002.

Letizia en traje de Armani.

Además, para el evento de despedida que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional en Rabat, la Reina recurrió a una de sus firmas preferidas, Carolina Herrera, y lo hizo de la mano de un hermoso vestido de seda en rojo-burdeos con detalles de lentejuelas y las mangas de terciopelo.

Letizia con vestido de Carolina Herrera.

Como complementos, Letizia llevó un bolso de la firma asturiana Reliquiae (modelo Archy), unos tacones con pulsera en el tobillo de la marca Lodi y unos bellos pendientes “de garras” con diamantes y rubíes, tomados del joyero de la Reina Sofía.

La Reina Letizia con los aretes de la Reina Sofía.

Si bien no podemos decidir cuál fue su mejor look, sí podemos asegurar que ha llamado la atención de más de uno, y definitivamente no ha abandonado dicho país sin antes dejar una huella de estilo y glamour.