La Reina Letizia hace el ridículo en Sevilla

El día de hoy la guapa Reina de España se lució en Sevilla durante la inauguración de la exposición ‘El viaje más largo’, que conmemora el V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, sin embargo, la pobre ha hecho el ridículo en frente de todos los presentes.

Acompañada del Rey Felipe y con un hermoso vestido midi en color blanco, ceñido en la cintura, sin mangas y con un ligero vuelo en la falda, Letizia desfiló por el Archivo General de Indias. Si bien lucía tan estilosa como siempre, complementando el outfit con unos pendientes largos de perlas y unos tacones en color marrón, la monarca ha sufrido un pequeño descuido.

Mientras saludaba a todos los que la esperaban en la entrada, recibía cientos de piropos, disfrutaba del cariño de la gente y se le veía muy sonriente, un escalón “prácticamente invisible” se cruzó por su camino y le arruinó el momento, pues como era de esperarse tropezó y no dudó en darle tremenda regañiza a su escolta.

"Casi me caigo. No me has avisado del escalón", le informó Letizia a uno de sus escoltas. "¿Es que no has visto que ahí hay un escalón? ¿Eso es posible?".