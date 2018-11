La Reina Letizia fue chantajeada por un familiar que quería hundirla

Durante su reinado, Letizia ha tenido que pasar por grandes escándalos y ciertamente convertirse en Reina no fue nada fácil. En 2013, además de vivir una de las crisis matrimoniales más fuertes con el Rey Felipe, un familiar muy querido por ella la chantajeó y quería hundirla.

Todo parecía indicar que los Reyes de España se separarían en 2013. Las discusiones eran cada vez más frecuentes e incluso se producían en actos públicos; mientras Felipe intentaba disimular, parecía que Letizia se esforzaba por que todos se enteraran de lo mal que lo estaba pasando.

Durante ese mismo año, una de las personas más allegadas para la Reina era Jaime del Burgo, un abogado que conoció mientras trabajaba en el Telediario. Si bien hasta la fecha era uno de sus mejores amigos, en 2012 se convirtió en su cuñado. Se casó con Telma Ortiz en Barcelona.

Telma Ortiz y Jaime del Burgo.

Todo parecía ir de maravilla hasta que la hermana de Letizia se dio cuenta de que del Burgo no era el hombre que imaginaba, así que poco tiempo después de la unión comenzó la separación no oficial. Obviamente, a pesar de ser una de las personas más cercanas para la Reina, ella decidió apoyar a su hermana; decisión que del Burgo no tomó muy bien, pues la cercanía que compartía con Letizia se había acabado.

Según afirman varios medios, Jaime decidió sacar a la luz todas las conversaciones que tenía con la Reina; se acercó con un conocido periodista y le ofreció los chats. Más que dinero, lo que buscaba era venganza.

Es así como da comienzo uno de los peores momentos para los Reyes, pues además de estar distanciados, su intimidad se veía amenazada. Entre los mensajes, Letizia le contaba a del Burgo los problemas en el Palacio, la mala relación con su familia política y el amargo rato que estaba pasando en su matrimonio.

Debidamente informada la Zarzuela, pidieron ayuda al CNI, y mientras tanto, Felipe, Letizia y sus hijas disfrutaban del verano palmesano. No obstante, poco tardó en estallar el malestar entre los reyes y la Reina decidió abandonar la isla para marcharse a Madrid. Ante esto, el Rey Emérito y padre de Felipe, Juan Carlos, le dijo a su hijo que se divorciara.

Rey Emérito Juan Carlos y Reina Letizia.

Cabe mencionar que a Juan Carlos nunca le ha gustado Letizia, pues a su parecer le resta a la monarquía, y pensó que este era el momento perfecto para salvar el reino. Evidentemente esto no sucedió, pero los problemas continuaron.

La crisis matrimonial entre los reyes pasó a segundo plano, Letizia estaba verdaderamente preocupada de que las conversaciones que había mantenido con Jaime del Burgo se fueran a hacer públicas, pues como mencionamos estas eran de carácter privado y podrían poner en evidencia todas las situaciones por las que estaba pasando la Familia Real.

Rey Felipe y Reina Letizia de España.

Aunque ya todos en el Palacio habían puesto manos a la obra para resolver el conflicto, la Reina no estaba tranquila, así que decidió enfrentarse a Jaime. Viajó a Zúrich para encontrarse con él y después de eso ya no se supo nada; ni del encuentro, ni de los mensajes.

Posteriormente Telma y Jaime se divorciaron y han sido contadas las ocasiones en las que se le ha visto en España. Muchos dicen que es el precio que tuvo que pagar por su tremenda osadía.