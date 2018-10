La Reina Letizia extiende su reinado a la moda al imponer look de Otoño-Invierno

No es novedad que la reina Letizia siempre sorprenda con sus muy a la moda y sofisticados atuendos, por esta razón se ha vuelto en todo un ícono de moda, no solo en España sino en muchas otras partes del mundo, y la llegada de la temporada Otoño-Invierno 208 no será le excepción.

Letizia ha mostrado una vez más cuál será el estampado oficial para la temporada Otoño-Invierno 2018.

La Reina Letizia extiende su reinado a la moda al imponer look de Otoño-Invierno.

En esta ocasión, se trata de un outfit que lució la reina Letizia en una reunión en el Instituto Cervantes, atuendo que bien puede ser usado de día, o noche. Sin embargo lo que ha dejado a más de uno boquiabiertos es que Letizia no solo mostró lo tan amante de la moda que es, sino que es toda una pionera en el tema de la moda real actual, pese a que esta falda la posee desde hace dos años atrás.

Roberto Verino es el diseñador de dicha prenda, misma que ya forma parte de su atuendo que ya es casi un clásico en su clóset y posiblemente esta prenda la conserve por varios años, debido a la versátilidad y elegancia de dicha prenda.

El armario de la Reina Letizia se caracteriza por su versatilidad.

Ahora veamos que combinaciones ha hecho la reina Letizia con esta falda, la primera de ellas es con una blusa verde oscura muy parecida a la que llevó Meghan Markle hace pocos días atrás, la cual posee mangas ligeramente abullonadas y la transparencia justa que le permite su cargo, dicha prenda es 100% otoñal y ahora se ha vuelto todo un básico para esta temporada otoñal.

Muchos diseñadores desearían que la Reina Letizia portara alguna prenda hecha por ellos.

Y si de accesorios se trata, la reina Letizia, también ha dejado ver su buen gusto, pues optó por llevar únicamente unos pendientes con forma de pluma, de oro blanco y diamante de la firma Chanel.