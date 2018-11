La Reina Letizia espera gemelos, según revista alemana

Según una revista alemana, la Reina Letizia, a sus 46 años, podría estar embarazada de gemelos, sin embargo, los Reyes de España no han hecho declaraciones al respecto.

Aunque es una noticia que llama la atención de muchos, no se ha hecho ninguna declaración formal, no obstante todo podría ser una simple estrategia para mejorar los números de la revista, pues al parecer no es la primera vez que la Neue Post inventa historias sobre la monarquía española.

Anteriormente se han visto notas sobre supuestos embarazos y divorcios entre los Reyes de España, pero estos rumores nunca fueron confirmados.

El pasado mes de abril, publicaron que “El divorcio en España es inminente”, asegurando que la pareja se separaría y alegando que la crisis matrimonial se debía al mal carácter de la Reina.

Publicacion de Neue Post sobre el "inminente divorcio" entre los reyes de España.

Después de ese supuesto (casi) divorcio, en julio publicaron que Letizia estaba embarazada de su tercer hijo (algo que ya habían publicado hace cuatro años) y que a sus 45 años, la esposa del Rey estaba “más feliz que nunca”, además de que por supuesto esa grandiosa noticia fue más que suficiente para terminar “con cualquier tipo de crisis matrimonial”.

Después de este historial, pareciera ser otra de sus jugarretas de marketing, pero esta vez aseguraron que Letizia aún no ha hecho pública la noticia porque ni siquiera ha cumplido los tres meses

Si bien todo es posible, la mala fama de esta revista nos hace sospechar sobre la veracidad de la historia. Por el momento sólo queda esperar, pues aunque hace unos días la Reina asistió a una entrega de Premios Integra de BBVA, no se mostró afectada ni se pronunció al respecto.

Portada de la revista donde aseguran el embarazo de la Reina Letizia.

Al evento, la esposa de Felipe VI, llevó unos pantalones a cuadros (en tendencia para la temporada), una camisa blanca y un abrigo de Hugo Boss. Para complementar utilizó pendientes de perlas de oro blanco y diamantes de la marca Tous.