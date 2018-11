¿La Reina Letizia envía mensajes ocultos a través de sus joyas?

Cuando Letizia era apenas Princesa de Asturias, solía llevar bisutería, pues al principio de su matrimonio con Felipe vi, se resistía a utilizar las joyas llamativas del joyero real; sólo las tomaba prestadas, de la Reina Sofía, de vez en cuando para ocasiones especiales.

Sin embargo, desde el día de la proclamación, la Reina ha optado por utilizar las grandes joyas de la Corona. Tal y como decía la Reina Federica de Grecia, antes de fallecer tras una operación estética en Madrid, "Las mujeres sabemos que nos hacemos mayores cuando empiezan a gustarte las joyas grandes". ¿Pero realmente será eso, o hay algo detrás?

El anillo misterioso

Anillo de oro blanco y esmeraldas verdes que utilizó Letizia a finales de 2017 y principios de 2018.

Si sigues de cerca a la Reina Letizia, te habrás dado cuenta de que lleva aproximadamente seis años sin lucir su alianza de casada o el anillo de su pedida de mano, según ella, porque le lastima al saludar y estrechar la mano de tanta gente durante los actos oficiales, sin embargo, de ser así, también le habría molestado el enorme y grueso anillo de oro blanco con esmeraldas verdes que utilizó en su dedo índice a finales del 2017 y principios de 2018.

Evidentemente levantó sospechas y la gente comenzó a hacer teorías. Se dijo que podría ser un regalo de alguien especial, e incluso que era una forma de apoyar a su marido por la crisis catalana a la que se estaban enfrentando, ya que durante la Segunda República, los monarcas lucían el color esmeralda para distinguirse de los que no pensaban como ellos y significaba: "Viva el Rey de España".

Los pendientes de la boda de la Infanta Cristina

La infanta Cristina durate su boda con Iñaki Urdangarin.

Otro mensaje mandado a través de las piezas que ha elegido lucir, fue durante la cena de honor que los Reyes ofrecieron al presidente de Argentina Mauricio Macri y su mujer, Jualiana Awada.

Esta tuvo lugar el 22 de febrero de 2017 y la Reina decidió utilizar por primera vez los pendientes chatones que forman parte de las Joyas de Pasar de la Corona española (conjunto de piezas reunidas por la Reina Victoria Eugenia y ampliadas por la Reina Sofía, que sólo pueden lucir las Reinas de España).

Se cree que la elección de estos dos enormes diamantes fue en honor de la Infanta Cristina, ya que son los mismo que utilizó el día de su boda en 1997 y un día antes de la cena se hizo pública la sentencia del Caso Noos, donde condenaban por seis años a su esposo, Iñaki Urdangarin.

Por otra parte, durante su visita a la Reina Isabel, portó por primera vez la diadema de la Flor de Lys, tiara favorita de la bisabuela de su marido, la Reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XII.

Se cree que su elección fue un guiño a la monarca, pues las joyas jugaron un papel primordial en su vida y esta no fue nada fácil: Durante su boda sufrió un atentado anarquista, su esposo le fue infiel desde el primer año de matrimonio, nunca se adaptó a las costumbres del país, no dominó el idioma y sufrió cuatro décadas de exilio en Lausana, Suiza.

La tiara “Princesa de la Casa Ansorena”

Letizia con la tiara “Princesa de la Casa Ansorena.

Esta tiara fue un regalo del Rey Felipe VI por su quinto aniversario, se cree que tiene un valor de aproximadamente 50 mil euros, pero por alguna razón tardó seis años en estrenarla.

La utilizó por primera vez en 2015, durante la celebración del 75 cumpleaños de la Reina Margarita de Dinamarca, en Copenhague y fue su primer acto oficial como Reina de España.

Las Joyas de pasar

Joyas de pasar de la Corona española.

Como mencionamos al principio, Letizia siempre utilizó bisutería y no fue hasta que se convirtió en Reina que comenzó a tomar interés en las Joyas de pasar.

Este término fue creado por la Condesa de Barcelona, cuando su suegra, la Reina Victoria Eugenia, le entregó las piezas históricas al morir su esposo. Las indicaciones las dejó en su testamento y las joyas deben pasar de Soberana en Soberana.

Si bien Letizia, como Princesa de Asturias, utilizó en alguna ocasión las tiaras que en ese momento le pertenecían a doña Sofía, las Infantas, Elena y Cristina, sí lucían pendientes, tiaras y collares de la Casa Real con frecuencia. Sin embargo, desde que su cuñada llegó al trono, no han vuelto a usarlas.

Algunos podrían pensar que se debe a que ya no forman parte de la Familia Real, pero para la Reina Sofía eso no era impedimento al prestar las joyas, pues también le llegó a prestar la Tiara Rusa a Simoneta Gómez-Acebo el día de su boda, aunque cabe mencionar que es la única diadema que no ha utilizado Letizia, ¿Será por su malísima relación con Simoneta?

Aún hay mucha piezas en las Joyas de pasar que la Reina aún no utiliza, tal vez está esperando el momento perfecto para mandar otros mensajes. ¿Tú qué opinas?