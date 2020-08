La Reina Isabel podría no regresar al Palacio de Buckingham ¡conoce sus razones!

Reina Isabel no regresará al Palacio de Buckingham. Foto:El Confidencial

Según una fuente real, la monarca de 94 años no residirá en el Palacio de Buckingham, pero le gustaría viajar a la capital si es seguro hacerlo, te contamos al respecto.

La Reina Isabel no residirá en el Palacio de Buckingham, sino que permanecerá en el Castillo de Windsor durante el resto del año y solo regresará a Londres para cumplir compromisos.

¿Dónde residirá la Reina Isabel?

La reina Isabel generalmente regresa a Londres en octubre después de disfrutar de sus vacaciones anuales de verano en Balmoral, pero en cambio, según los informes, regresará al castillo de Windsor.

Se cree que esta será la ausencia más larga que la monarca ha tenido del Palacio de Buckingham durante su reinado de 68 años. Tanto la reina como el duque de Edimburgo se han auto aislado en Windsor desde el 19 de marzo, cuatro días antes de que el Reino Unido se bloqueara.

Según los informes, le han dicho que la burbuja unida del personal doméstico que ha estado trabajando con ella en Windsor es la forma más segura de reducir el riesgo de que contraiga el coronavirus.

Una fuente real dijo: Existe el deseo de que el Palacio de Buckingham vuelva a funcionar como un palacio en funcionamiento, pero solo si todos los consejos relevantes sugieren que es apropiado hacerlo.

Castillo de Windsor. Foto: Revista Estilo

Cuidados para la Reina Isabel por Coronavirus

Se cree que se están elaborando planes para que la Reina pueda asistir con seguridad a las conmemoraciones en el Cenotafio el Domingo de la Memoria en noviembre. Pero hasta que se elimine la amenaza del coronavirus, la Reina aparentemente no regresará al Palacio de Buckingham. Sin embargo, se cree que pasará sus vacaciones de Navidad en Sandringham en Norfolk como de costumbre.

La noticia llega después de los informes de que el riesgo de coronavirus significa que es posible que a la reina no se le permita regresar a sus funciones públicas durante años.

El biógrafo real Andrew Morton, de 66 años, le dijo a The Sun en mayo que temía que la reina solo se pudiera ver en televisión o enlaces de video en lugar de en público debido al riesgo para ella y el príncipe Felipe.

El escritor, que escribió Diana: Her True Story en 1992, dijo al periódico: Es terriblemente triste, pero no veo cómo la Reina puede reanudar su trabajo habitual. El virus Covid-19 no desaparecerá pronto y lo hará con nosotros durante meses, sino años.

Sería demasiado arriesgado para la reina comenzar a conocer gente de forma regular. Se espera que las estrictas medidas molesten a la reina, ya que ha dicho en el pasado que hay que verla para creerla.

TE PUEDE INTERESAR: La Reina Isabel II a sus 94 años, hace su primera videollamada

Señales para saber si tu rutina para cuidar tu piel es la correcta ������‍♀️��https://t.co/RfKm4pfOnS — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 23, 2020

El Palacio de Buckingham generalmente está abierto al público durante 10 semanas cada verano y en fechas seleccionadas durante el invierno y la primavera. Pero debido a la pandemia del coronavirus ha permanecido cerrado a los visitantes tras una decisión tomada por Royal Collection Trust el mes pasado por los retos operativos del distanciamiento social en sus palacios y propiedades.

The Trust, que es propiedad de la Reina y administra el turismo palaciego, dice que este año sufrirá una pérdida de £ 30 millones a medida que los palacios están cerrados. El mes pasado se reveló que 250 miembros del personal de la Reina enfrentan el despido.