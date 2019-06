La Reina Isabel no irá al bautizo de Archie por el pésimo carácter de Meghan

Aunque aún no se cuenta con una fecha exacta establecida, el bautizo del pequeño Archie Harrison podría llevarse a cabo durante las primeras semanas de julio en la capilla de San Jorge, lugar en el que Meghan Markle y el Príncipe Harry sellaron su amor, sin embargo, la Reina Isabel podría no estar presente debido a compromisos previos, o al menos eso es lo que nos han querido hacer creer.

De acuerdo con los medios británicos, la ausencia de la Reina en el bautizo de su séptimo bisnieto se debe principalmente a una serie de compromisos muy importantes que no pueden cancelarse y que se tienen calendarizados para las fechas probables de la celebración.

No obstante, aunque esta no sería la primera ocasión en la que la Reina no acude al bautizo de alguno de sus bisnietos (por ejemplo no asistió al del Príncipe Louis a principios de julio del año pasado), se especula que más bien Isabel no quiere lidiar con el difícil carácter de Meghan Markle.

De hecho, no necesitamos retroceder mucho en el tiempo para recordar que varios de los empleados del Palacio renunciaron debido a las exigencias y mal carácter de la Duquesa de Sussex, asimismo, uno de los últimos apodos con los que la bautizaron fue “Me-Gain”, porque todo lo que quiere lo consigue.

Ahora bien, aunque la Reina Isabel podría no estar presente, probablemente podremos ver a los Duques de Sussex en compañía de los demás miembros de la familia real, como el Príncipe William, Kate Middleton y sus 3 pequeños; y el Príncipe Carlos y Camilla Parker.

Y en cuanto al pequeño Archie, se espera que porte una réplica del vestido de encaje que han utilizado cada uno de los royals de la familia real en sus bautizos, desde la Reina Isabel, hasta el Príncipe Harry en 1984.

La Reina Isabel no irá al bautizo de Archie por el pésimo carácter de Meghan

TE PUEDE INTERESAR: El Duque de Edimburgo advirtió a Harry que no se casara con Meghan Markle