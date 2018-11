La Reina Isabel encontró una babosa en su ensalada. ¡Conoce su reacción!

¿Te imaginas encontrar una babosa en tu ensalada? ¡Pues justamente fue eso lo que le sucedió a la Reina Isabel.

En el libro “Dinner at Buckingham Palace” de Charles Oliver, hijo de un ex sirviente real, se revelan secretos de todo lo que ha pasado en la cocina real, y es justamente ahí donde se encuentra esta graciosa anécdota.

Por lo general la Reina y su esposo, el Duque de Edimburgo, reciben una libreta durante las comidas para escribir sus comentarios, pero en esta ocasión dichos comentarios llegaron hasta la cocina antes de concluir la comida, pues la Reina encontró una babosa en su ensalada.

"Encontré esto en la ensalada, ¿podrías comerla?"

Fue lo que escribió la monarca en una nota que envió a la cocina junto con la babosa.

Según cuenta Charles en su libro, la abuela del príncipe Harry no es quisquillosa con los alimentos y casi no hace comentarios, más no es lo mismo que opina Darren McGrady, ex chef real que trabajó en el palacio por más de diez años, pues según comentó en una entrevista, la reina no consumiría ningún platillo con alimentos fuera de temporada:

"Intente incluir las fresas en el menú en enero y ella dirá que no se atreva a enviarme fresas genéticamente modificadas”

De igual forma, gracias al ex chef real nos pudimos enterar que a la reina le gustan los platillos saludables, pues en su dieta se encuentran el pescado y las frutas y verduras de temporada, de forma regular. Aunque tanto trabajo requiere de energía y entre su despensa también se pueden encontrar cereales, chocolates y galletas.

Por último, como dato curioso te contamos que la soberana británica selecciona sus comidas de una lista de sugerencias escritas en un libro de cuero por el chef Mark Flanagan, así ella se encarga de seleccionar las que le gustan y tachar las que no.