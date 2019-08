La RAE reconoce la palabra "haiga" y este es su respectivo significado

En redes sociales se hicieron presentes distintas publicaciones acerca de que la Real Academia Española permite el uso correcto de la palabra "haiga" como una forma de conjugar el verbo "haber", sin embargo, este no es el significado correcto que la academia acepta, es uno totalmente diferente.

Algunos autores en diferentes redes hacen referencia al buen uso de la palabra “haiga” y su conjunción con el verbo haber, de tal manera que lo han tomado como un arcaísmo, esas palabras antiguas que ya no se utilizan en determinados lugares.

Cabe mencionar que de acuerdo a este tipo de publicaciones, la RAE, desmintió este tipo de uso, por lo que en un tweet escribió, #RAEconsultas Formas como «haiga», «hicistes» o «naiden» no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta.

#RAEconsultas Formas como «haiga», «hicistes» o «naiden» no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta. — RAE (@RAEinforma) August 1, 2019

De esta manera se indagó sobre que si reconoce o no esta palabra en el diccionario de la RAE, por lo que "haiga" si se reconoce pero su significado no tiene nada que ver con su conjugación de haber, puesto que considera que "haiga" no es válida y es ajena a la norma culta.

En efecto, la RAE incluye en su diccionario la palabra “haiga”, pero se refiere a un “automóvil grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano" y es enfático al aclarar que el término se suele usar con esta acepción en un sentido irónico.

De acuerdo con el portal t13, indica que el origen de la aceptación de palabra “haiga” en la RAE, se remonta a la época de la posguerra en España, donde los nuevos ricos e iletrados, cada que iban a comprar un auto decían: “El más grande que 'haiga”, fue a esta la raíz para que comenzara a decirse: "Comprarse un ‘haiga'".

