La Princesa Leonor IMPACTA con sus mejores looks de shorts para el verano

SSMM los Reyes Felipe VI y Letizia, junta a SSAARR la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en Marivent, para el tradicional posado de la Familia Real. #FelipeVI #FelipeVIRey #ReyFelipeVI #KingFelipeVI #FelipeVIDeEspaña #FelipeVIDeEspana #ReyFelipe #ReyDeEspaña #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaRealDeEspaña #MonarquiaEspañola #CasaReal #SpanishMonarchy #CasaBorbon #CasaBorbón #CasaDeBorbón #CasaDeBorbon #CoronaDeEspaña #CoronaEspañola #ReinoDeEspaña #Spain #España

A post shared by Casa Real de España (@casarealdeespana) on Aug 4, 2019 at 11:17am PDT