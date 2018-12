La Princesa Charlotte celebra su primer festival navideño.

En el Reino Unido, la Princesa Charlotte, hija de los Duques de Cambridge, ha celebrado su primer festival en su escuela, marcando un momento significativo para la niña, quien está cursando su primer año Willcocks Nursery School.

De acuerdo a la edición británica del portal HELLO!, se trató de una un evento escolar y no público, aunque no se sabe con certeza si la pequeña Charlotte tuvo o no algún papel en la pastorela.

Cabe mencionar que desde hace unos días se ha sentido el ambiente festivo en la familia real, pues la semana pasada, la Princesa Charlotte disfrutó de su propia salida de Navidad junto a su madre, pues asistieron a una presentación especial de The Nutcracker en la Royal Opera House, en Londres.

La Princesa Charlotte.

Además se ha el Príncipe William ha revelado antes que Charlotte ha desarrollado un gran gusto por el baile, por lo que no es de extrañar que la pequeña esté encantada de asistir a este tipo de espectáculos.

Los duques de Cambridge y Charlotte.

Para los Duques este es un "primer paso ideal para el comienzo de la educación de la Princesa Charlotte" y están impresionados de la escuela donde asiste desde enero la pequeña y que se encuentra a sólo 15 minutos a pie del Palacio, rodeada por lugares históricos y de gran relevancia nacional en el centro de Londres, como la Iglesia de la Santísima Trinidad, el Royal Albert Hall o los Jardines de Kensington.

Willcocks Nursery School.