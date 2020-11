La ‘Luna nueva’ de noviembre afectará a estos signos del zodiaco ¡Prepárate!

¿Cómo afectará la Luna nueva a los signos del zodiaco? Foto:El Universo hoy

Un nuevo comienzo muy necesario se presenta en la forma de luna nueva el próximo 14 de noviembre, te contamos qué signos del zodiaco se verán afectados por este fenómeno.

¿Qué significa esta Luna nueva?

Esta lunación tiene lugar en el reino del signo oscuro y profundo de Escorpio, por lo que se nos pedirá que miremos nuestros lados oscuros y seamos realistas sobre nuestros miedos, pero también es una oportunidad para abrazar un nuevo comienzo espiritual.

Todos sentirán la intensidad de este poderoso momento lunar, pero para los signos del zodiaco menos afectados por la luna nueva de noviembre de 2020, la energía podría fluir aún más suavemente.

Las lunas nuevas en astrología son casi siempre un momento propicio para nuevos comienzos, y esta no es una excepción. Si bien hay algunos tensos enfrentamientos planetarios que tienen lugar junto con esta lunación, la luna nueva en sí hará algunas conexiones realmente favorables.

Signos del zodiaco afectados por la luna nueva

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

No es que esta luna nueva no te afecte, es solo que estarás tan alto que los elementos más oscuros de esta lunación no podrán frenar tu energía.

Dicho esto, la luna nueva está llamando tu atención hacia adentro, pidiéndote que enfrentes a tus demonios de frente y seas real sobre los lados más oscuros de tus motivos, deseos y relaciones.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Esta luna nueva te pide que mires tu estilo de comunicación desde una perspectiva más profunda ahora.

Encontrará que sus conexiones e interacciones diarias con el mundo que lo rodea se sentirán cargadas con una crudeza emocional y una profundidad a la que no está acostumbrado. ¡Abrázalo! En lugar de permitir que este cambio de energía afecte su sentido de autoestima, recuerde que los sentimientos son importantes, incluso si no son hechos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La vida puede parecer un poco nebulosa durante este fin de semana de luna nueva, y es importante honrar al reservar tiempo para el descanso y la soledad para que realmente puedas apoyarte en tu energía de ensueño.

La vida puede parecer un poco nebulosa durante este fin de semana de luna nueva, y es importante honrar al reservar tiempo para el descanso y la soledad para que realmente puedas apoyarte en tu energía de ensueño.

Adoptar la meditación, llevar un diario de sueños o incluso simplemente un tiempo extra para dormir durante este período le dará a tu alma el espacio que necesita para limpiar el equipaje viejo y comenzar de nuevo.