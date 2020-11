La FDA rechaza medicamento para el Alzheimer ¡Las pruebas son insuficientes!

FDA rechaza medicamento para el alzheimer. Foto:Grupo las mimosas

El fármaco, aducanumab, fabricado por Biogen, sería el primer tratamiento nuevo para el Alzheimer en casi dos décadas. Pero el panel asesor dijo que no había pruebas suficientes de su eficacia para frenar el deterioro cognitivo. La Verdad Noticias te informa al respecto.

El aducanumab no detendría ni curaría la enfermedad de Alzheimer, pero alguna evidencia sugiere que puede ralentizar los problemas de memoria y pensamiento en personas con síntomas tempranos de deterioro cognitivo.

FDA rechaza tratamiento para el Alzheimer

Un panel federal de expertos médicos rechazó el viernes enérgicamente los argumentos en apoyo de un nuevo fármaco para el Alzheimer que se observa de cerca y dijo que la evidencia no era lo suficientemente persuasiva como para que el fármaco fuera aprobado como la primera nueva terapia para el Alzheimer.

El voto no vinculante de un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos no significa que la agencia no apruebe el medicamento. Pero indica que muchos expertos en el campo no están convencidos de su efectividad, otro gran revés en el largo viaje para encontrar un tratamiento para el Alzheimer que funcione.

Diez de los 11 miembros del panel votaron que no era "razonable" considerar la investigación presentada como "evidencia primaria de la eficacia del aducanumab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer".

Tratamiento para el Alzheimer

Casi seis millones de personas en los Estados Unidos y aproximadamente 30 millones en todo el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer, una cifra que se espera que se duplique en 2050.

Aducanumab, que se administra como una infusión intravenosa mensual y costaría alrededor de $50,000 por año, sería el primer medicamento para abordar el deterioro cognitivo al atacar la biología central de la enfermedad de Alzheimer.

Se ha considerado un medicamento potencial para los aproximadamente dos millones de estadounidenses que se estima que tienen un deterioro cognitivo leve relacionado con el Alzheimer.

El camino del fármaco a través de los ensayos clínicos ha sido difícil, con solo uno de los dos ensayos de Fase 3 mostrando resultados positivos, y estos resultados surgieron solo de un análisis de datos adicionales después de que un comité de monitoreo de datos independiente detuviera los ensayos en marzo de 2019 porque el fármaco no parecía estar funcionando.

La FDA generalmente requiere dos estudios convincentes para que se apruebe un medicamento, aunque la agencia ha hecho excepciones, especialmente para enfermedades graves o mortales para las que hay poco o ningún tratamiento disponible.