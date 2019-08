La Dieta Keto te ofrece un plan de 30 días para perder peso

En efecto, La Dieta Keto, en una atractiva presentación de Editorial Océano, te ofrece un plan de 30 días en el que te incluye más de 80 recetas para perder peso, combatir la inflamación y revertir los padecimientos crónicos.

La dieta cetogénica o keto es una de las más practicadas en el mundo, y con justa razón: se ha comprobado que quema grasa, equilibra las hormonas y la flora intestinal, actúa contra las enfermedades neurológicas y reduce la inflamación. Desafortunadamente, muchas personas realizan la dieta sin estar conscientes de los factores clave para que resulte exitosa y de resultados duraderos.

El Dr. Axe ha colaborado con varias revistas y medios digitales.

En este libro, el doctor Josh Axe establece los parámetros adecuados para mejorar tu salud ahora y el resto de tu vida, de manera más clara y exacta que en otros libros sobre el tema. Aquí encontrarás información específica para distintos padecimientos y estilos de vida, además de deliciosas recetas, una lista de compras y explicaciones accesibles sobre los fundamentos científicos de la dieta.

El Dr. Josh Axe, es médico de medicina natural, médico quiropráctico y nutricionista clínico, apasionado por ayudar a las personas a recuperarse utilizando los alimentos como medicina.

El doctor Josh Axe es el fundador del sitio web de salud natural Dr. Axe / Food is medicine y cofundador de la empresa de suplementos Ancient Nutrition, además de autor de Todo está en tu digestión. El Dr. Axe ha colaborado con varias revistas y medios digitales como The Huffington Post, Men’s Health, Forbes, Business Insider, Muscle & Fitness Hers, Well+Good, Shape y PopSugar.

Ricardo D. Pat